Организатор Тотального диктанта: НГУ хочет очиститься от этого проекта

Тотальный диктант в 2022 году не состоится на площадке Новосибирского государственного университета, на базе которого он был создан. Об этом у себя на странице в Фейсбуке заявила руководитель проекта Ольга Ребковец.

«Я не могу найти общий язык с университетом как структурой. Я пыталась, честно. Но всё больше убеждаюсь в том, что Тотальный диктант университету просто не нужен. Есть большая вероятность, что диктант в 2022 году в НГУ не состоится. В прошлом году в ректорате с трудом согласовали площадку с формулировкой «в последний раз», — написала она в своем посте.