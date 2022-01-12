Организатор Тотального диктанта: НГУ хочет очиститься от этого проекта

Тотальный диктант в 2022 году не состоится на площадке Новосибирского государственного университета, на базе которого он был создан. Об этом у себя на странице в Фейсбуке заявила руководитель проекта Ольга Ребковец.
«Я не могу найти общий язык с университетом как структурой. Я пыталась, честно. Но всё больше убеждаюсь в том, что Тотальный диктант университету просто не нужен. Есть большая вероятность, что диктант в 2022 году в НГУ не состоится. В прошлом году в ректорате с трудом согласовали площадку с формулировкой «в последний раз», — написала она в своем посте.
Ольга написала, что проект был создан в 2004 году и «был зарегистрирован в той самой «ленинской комнате» общежития № 10, в которой ребята из «Глум-Клуба» придумали акцию». Летом 2021 года руководство госуниверситета попросило команду авторов проекта освободить предоставленные им помещения и сменить юридический адрес.
Ранее проект «Тотальный диктант» не получил поддержку Фонда президентских грантов на 2022 год. Организаторы называли произошедшее «политическим решением». В 2020 году от поддержки проекта отказалось «Россотрудничество». Глава ведомства Евгений Примаков пояснил, что причиной стали высказывания автора диктанта, писателя Дмитрия Глуховского о конфликте с Украиной и его оппозиционные взгляды.