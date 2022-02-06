Орангутан Бату потерял лидерство на выборах талисмана Новосибирска

Снежный барс Саян вышел на первое место в голосовании по выбору новогоднего талисмана Новосибирска за день до его завершения. Еще вчера на выборах уверенно побеждал орангутан Бату, набравший к тому моменту более 50% голосов. Обновлено в 20:55. По неизвестной причине голосование завершилось за сутки до запланированного срока. С отрывом в 2% победил «кандидат от оппозиции» орангутан Бату. После этого Новосибирский зоопарк, в котором живут участники голосования, выпустил заявление, попросив отменить итоги голосования. «Наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску», — заявили в зоопарке.

Автор: Новосибирский зоопарк Автор: Новосибирский зоопарк

Телеграм-канал «Борус» опубликовал присланные одним из подписчиков графики, на которых видно, что в воскресенье утром снежный барс за короткое время получил более 20 тысяч голосов. После этого разрыв между ним и орангутаном сократился с 45 до 10 процентов. «Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выбирать барса, либо кто-то большой призвал подписчиков голосовать за барса, но не в 6 утра же», — написал наблюдатель.

Автор: Телеграм-канал «Борус» Резкое сокращение разрыва между Бату и Саяном Автор: Телеграм-канал «Борус» Резкое сокращение разрыва между Бату и Саяном