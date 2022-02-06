Орангутан Бату потерял лидерство на выборах талисмана Новосибирска

Снежный барс Саян вышел на первое место в голосовании по выбору новогоднего талисмана Новосибирска за день до его завершения. Еще вчера на выборах уверенно побеждал орангутан Бату, набравший к тому моменту более 50% голосов.
Обновлено в 20:55. По неизвестной причине голосование завершилось за сутки до запланированного срока. С отрывом в 2% победил «кандидат от оппозиции» орангутан Бату. После этого Новосибирский зоопарк, в котором живут участники голосования, выпустил заявление, попросив отменить итоги голосования.
«Наши животные стали участниками фарса, который организовали люди. Опрос используется в целях, далеких от выбора символа праздничного Новосибирска — ряд блогеров, депутатов, журналистов (в том числе не имеющих никакого отношения к нашему городу) призвали свои аудитории придать опросу за талисман политическую окраску», — заявили в зоопарке.
Телеграм-канал «Борус» опубликовал присланные одним из подписчиков графики, на которых видно, что в воскресенье утром снежный барс за короткое время получил более 20 тысяч голосов. После этого разрыв между ним и орангутаном сократился с 45 до 10 процентов.
«Либо Новосибирск резко в 6:11 утра захотел выбирать барса, затем отлучился в 12:11 пообедать, и в 14:00 снова захотел выбирать барса, либо кто-то большой призвал подписчиков голосовать за барса, но не в 6 утра же», — написал наблюдатель.
Ранее Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России» в 2022/23 году. 13 января мэрия города запустила голосование, чтобы выбрать животное, которое станет символом новогодней столицы. Как пишет «Тайга.инфо», сначала в голосовании побеждал манул. Позже депутат горсовета Сергей Бойко во время эфира в шутку спросил: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области».
После этого в поддержку орангутана Бату стали выступать независимые депутаты Горсовета Новосибирска, блогеры, а также обычные граждане. После этого Бату вырвался вперед, что, по всей видимости, не понравилось чиновникам. Администрация города попросила издание НГС запустить аналогичное голосование на сайте СМИ. После этого наблюдавшие за голосованием активисты рассказали о накрутке голосов за медвежонка Шилку, который вышел в лидеры.
По информации «Тайги.инфо», на ситуацию с выборами талисмана новогодней столицы обратили внимание в администрации президента, а в мэрию города из сибирского полпредства поступило указание не допустить победы орангутана на выборах. При этом после публикаций в СМИ о подозрительной активности во время голосования, Бату снова начал выходить на первое место.