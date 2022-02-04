Орангутан Бату или медвежонок Шилка: как голосование за новогодний талисман в Новосибирске стало политическим

Выборы новогоднего талисмана Новосибирска обернулись скандалом. Все началось с того, что Новосибирск получил статус «Новогодней столицы России» в 2022/23 году. По этому случаю в городе решили выбрать новогодний талисман и запустили голосование на сайте мэрии. В качестве кандидатов выступили животные местного зоопарка: манул Айша, орангутан Бату, амурский тигр Макс, снежный барс Саян и белый медвежонок Шилка.

Как пишет «Тайга.инфо», сначала в голосовании побеждал манул. Позже депутат горсовета Сергей Бойко во время эфира в шутку спросил: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области». С этого момента орангутан вырвался вперед, что, по всей видимости, не понравилось чиновникам. Администрация города попросила издание НГС запустить аналогичное голосование на сайте СМИ.

Другой независимый депутат горсовета Игорь Украинцев также выступил в поддержку Бату. «Орангутан — это не только очаровательный и любимый обитатель нашего зоопарка! Но ещё и умный, сообразительный и креативный», — отметил Украинцев.

Кроме того, как обратила внимание «КП-Новосибирск», кампанию в поддержку орангутана запустила и новосибирская блогерка Алиса Аив в инстаграме. Она призвала подписчиков голосовать за орангутана и нарвалась на хейтинг. Ей пришлось закрыть свой аккаунт, чтобы его не заблокировали.