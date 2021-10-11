Опухоли весом в 30 килограмм удалили у 48-летней жительницы Новосибирска

По словам заведующего онкогинекологическим отделением Вираба Сисакяна, женщина много лет не обращалась к врачам, не проходила УЗИ, осмотра гинеколога. За несколько лет у нее вырос огромный живот, который причинял боль и дискомфорт внутренним органам. В итоге 48-летняя женщина обратилась в поликлинику, откуда ее направили на консультацию в онкодиспансер.

«На первичном приеме мы сразу же госпитализировали женщину в наше отделение и всесторонне обследовали. Различные методы исследования выявили в брюшной полости три гигантских новообразования, достигающих 30 сантиметров. Опухоли исходили из яичника и матки. Они занимали всю брюшную полость и забрюшинное пространство. От такого соседства конечно же страдали внутренние органы – почки, кишечник, желудок. Кроме того, от такого многолетнего сдавливания пострадали вены и сосуды всех органов. На большом консилиуме онкологов было принято решение удалить матку, придатки вместе с новообразованиями», — рассказывает Вираб Сисакян.

Врачи отмечают, что такое соседство опухолей рядом с почками, желудком и другими внутренними органами очень опасно.

«Операция прошла успешно. Мы удалили матку, придатки, яичники вместе с новообразованиями. Общий вес трех опухолей составил более 30 килограммов. Кровопотеря была минимальной – послеоперационный период прошел благополучно, и женщина уже выписалась домой. Гистологическое исследование показало, что одна из опухолей была злокачественной. Рассматривая этот клинический случай, можно сказать точно – эти опухоли росли много лет и переродились скорее всего из миомы. Если бы пациентка хотя бы раз в год посещала гинеколога и делала УЗИ – всей этой травмирующей операции можно было бы избежать», — сказал заведующий онкогинекологическим отделением.

По его словам, женщины должны ежегодно посещать гинеколога, сдавать анализы и делать УЗИ.