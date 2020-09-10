Опубликовано открытое письмо председателю облизбиркома о нарушениях в Северске

Письмо написал и опубликовал пенсионер СХК, член УИК №250 Александр Голубев:





«Уважаемый Эльман Сулейманович!



Мы знакомы с вами лет 25, работали вместе в областном избиркоме. Думал, что между нами установились доверительные и уважительные отношения. Поэтому хотел сообщить вам о нарушениях, которые происходят в Северске на выборах Думы города. Пытался звонить вам, но на служебном телефоне ваш секретарь с вами меня не соединяет. Придется воспользоваться посредничеством тв2, и уже не в первый раз (вы же помните историю с выборами 2016 года?) сообщить вам о том, как глава администрации Диденко нарушает закон и топит за «Единую Россию».





Самое главное нарушение в том, что всех бюджетников под страхом увольнения заставляют голосовать досрочно начиная со 2 сентября. Людям прямо говорят что нужно голосовать досрочно и в результате образуются гигантские очереди. Эту принудиловку от имени Диденко курирует его первый заместитель Бабенышев. Все руководители бюджетных организаций обязаны ежедневно отчитываться ему на предмет количества проголосовавших работников. Только некоторые имеют смелость отказаться, а остальные покорно стоят в очередях по нескольку часов. Об этом мне рассказывали сами работники таких организаций, например Водоканала, ТЭЦ, школ, детских садов и другие бюджетники. При этом людей не заставляют фотографировать бюллетени, заставляют именно голосовать досрочно. У меня есть только одно объяснение этому: досрочные бюллетени легче подменить при подсчете, потому что 13 сентября на участковых комиссиях будут наблюдатели от всех партий. А досрочное голосование контролируется людьми, которые подчиняются Диденко.





И еще про явку. В отличие от всех прошлых выборов и голосования за поправки в Конституцию, нынче не рассылаются по квартирам бумажные пригласительные, где указаны адрес и время голосования. Такие пригласительные были всегда, они особенно нужны для пенсионеров. Но пенсионеры на этих выборах не нужны, так как многие из них голосуют за коммунистов, а не «ЕР».





Безобразие творится с наглядной агитацией. Весь город утыкан щитами с «Единой Россией». На них нет выходных данных, которые положены по закону. Я звонил в нашу территориальную комиссию, где мне пообещали разобраться, но воз и ныне там.

9 сентября председатель северской ТИК Королева в обход закона дала указание всем участковым комиссиям зарезервировать по 200 – 300 бюллетеней. Сказала: на всякий случай, вдруг кому то не хватит. Но скоро эта информация попала в социальные сети и Королева отменила свое распоряжение.





Эльман Сулейманович, неужели вы об этом не знаете? Если не знаете – теперь знайте и примите меры. Если знаете и молчите – пусть вам будет стыдно».





Мы передали письмо председателю облизбиркома Эльману Юсубову. Первое, что он ответил «что Королеву уже поправили».