Опрос: только треть томичей поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых

31% томичей положительно относится к концепции QR-кодов как к инструменту сдерживания распространения вируса. Активнее других введение QR-кодов поддерживают респонденты старшего возраста: 43% опрошенных старше 55 лет и 40% — в возрасте от 45 по 54 лет. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

По данным аналитиков, из числа вакцинированных респондентов QR-коды приветствуют более половины, тогда как из числа непривитых — всего 7%. В целом, больше половины томичей (54%) не испытывают страха перед коронавирусом, из них 28% признались, что у них никогда не было обеспокоенности. 18% раньше боялись, но теперь перестали, а 8% и вовсе считают, что ковида не существует и это заговор.

Беспокоятся из-за высоких темпов распространения коронавирусной инфекции 46% жителей региона, из них 7% говорят о том, что им очень страшно заболеть и заразить других.

29% опрошенных из Томской области поддержали бы введение жестких ограничений для непривитых. Примечательно, что из числа вакцинированных респондентов введение ограничений для непривитых поддержал бы каждый второй.

Если сравнивать регионы России, чаще других QR-коды, как меру ограничения для непривитых, поддерживали жители Самарской области (42% от общего числа опрошенных жителей области), Москвы (39%), Красноярского края (39%), Санкт-Петербурга (36%), Ростовской области (35%), Башкортостана (35%), Новосибирской области (34%) и Татарстана (33%).

В разрезе профессий такую меру ожидаемо приветствовали врачи (51%), а также сотрудники банковской сферы (45%), сотрудники сферы закупок (43%), представители отрасли рекламы, маркетинга и коммуникаций (43%), работники образовательной сферы (42%), журналисты (42%) и топ-менеджеры (36%).

По стране наибольшее одобрение эта мера находила среди жителей Москвы (36% от общего числа опрошенных москвичей), Красноярского края (34%), Новосибирской области (33%), Санкт-Петербурга (32%) и Татарстана (31%).

В разрезе профессий введение ограничений для непривитых чаще одобряли врачи (49%), а также сотрудники банковской сферы (43%), сотрудники сферы закупок (40%), топ-менеджеры (35%) и работники образовательной сферы (34%).

В опросе приняли участие 2680 россиян (из них 49% — мужчины и 51% — женщины) в возрасте от 18 лет из всех федеральных округов, в том числе из Томской области. Из них чуть больше половины (53%) указали, что вакцинированы.