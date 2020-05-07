Опрос: томичи скучают по свободе и работе

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Партия «Новые люди» опубликовала данные масштабного соцопроса.

Исследование проводили активисты Школы новой политики в 12 крупных городах России.

Опрошено: 6 640 человек.

Дата проведения опроса: с 20 по 26 апреля.

Города: Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Белгород, Воронеж, Краснодар, Кострома, Липецк, Ростов-на-Дону, Самара, Рязань и Челябинск.

Уникальность исследования: выяснить, как кризис, спровоцированный эпидемией коронавируса, сказался на рынке труда в крупных российских городах, и по чему граждане, оказавшиеся в самоизоляции, скучают больше всего. Партия «Новые люди», кроме количественного опроса, предложила респондентам открытые вопросы. В результате, помимо цифр, в руках социологов оказались тысячи настоящих человеческих историй.

Опрос проводили выпускники Школы новой политики в социальных сетях. Томичам предлагали либо ответить на вопросы в переписке, либо заполнить анкету самостоятельно – онлайн.

680 жителей Томска в возрасте от 18 до 40 лет приняли участие в исследовании.

Большая часть опрошенных, а это 475 человек продолжают работать. 64 % (438 человек) поделились, что в их жизни все осталось, как прежде. Лишь у 27 (4 %) респондентов нет уверенности в том, что они получат зарплату. 10 человек (1,5 %) утверждают, что их зарплата за период самоизоляции будет меньше.

О потере работы Партии «Новые люди» рассказали 72 респондента.

В анкетах люди сообщили, что были уволены. Впрочем, примерно половина уволилась по собственной инициативе (37 человек, или 5,4 %). А еще 35 человек (5,1 %) поделились тем, что трудовые отношения с ними разорвал работодатель.

Однако есть еще те, кто был на период самоизоляции отправлены в отпуск – это 133 человека. При этом лишь 29 опрошенным (4,3 %) сохранили зарплату на этот период, оставшиеся 104 (15,3 %) человека «отдыхают» за свой счет.

Ключевыми вопросами исследования стали: по чему больше всего скучают жители Томска, и чего им не хватает в период самоизоляци сильнее всего?

45 респондентов (6,6 %) соскучилось по работе. По свободе тоскуют 32 человека (4,7 %). Еще 12 человек (1,8 %) желают общения. 7 человек уже с удовольстием вышли бы в бар или кафе. 3 человека просто хотят зарплату и денег. В процентном соотношении оба этих показателя – меньше 1 %.

Во второй части опроса томичи могли поделиться с исследователями из «Новых людей» своими историями

Судя по ответам граждан, самоизоляция является причиной повышения тревожности среди жителей Томска. В своих рассказах многие отмечают, что потеряли интерес к жизни и не знают, как жить дальше:

«Стало одиноко и грустно, чувствую себя ненужной и не живой, скучаю по былым временам», – делится одна из респонденток.

Многие отмечают ухудшение финансовой стабильности и отсутствие работы как таковой:

«Целыми днями сижу дома, из-за кризиса пропал аппетит и желание жить дальше. Кредиты в банках не дают из-за того, что самоизоляция, и платить будет нечем. Так что замкнутый круг».

Участница опроса рассказала, что до кризиса планировала открыть свое дело, но коронавирус внес в эти планы свои коррективы:

«Я хотела вести занятия по йоге. Даже прошла для этого обучение за границей. Теперь не знаю, когда смогу осуществить эти планы».

Представитель спорт-индустрии, который смог перестроиться на удаленную работу отмечает, что работать с клиентами вживую в спортзале было куда привычнее и проще, чем в формате онлайн-тренировок.

Многие родители пожаловались на новые формы школьного обучения:

«Школа на дистанционке: учителя ничего не объясняют, только скидывают задания и требуют выполнения к определенному времени».

Некоторые томичи все-таки стараются справиться с ситуацией и сохранить хорошее лицо при плохой игре:

«Единственное, что меня сейчас беспокоит – это невозможность встретится с друзьями. Трудно сесть за учебу. А так – все переживем! Я стараюсь сохранять силу и бодрость духа».

Чаще всего в ответах жителей Томска встречались слова: работа, общение, друзья. Мало вспоминали о прогулках и развлечениях. ​ В Партии «Новые люди» заявили, что в ближайшее время предоставят открытый доступ к результатам этого масштабного исследования на сайте стопкоронакризис.рф.