Опрос: сибиряки – самые щедрые дарители подарков на День влюбленных

При этом сибиряки остались верны «доковидным» представлениям о любви: платить на первом свидании должен мужчина, а строить отношения в онлайн-режиме наши земляки не намерены.

Сибирь входит в число самых активных поклонников празднования 14 февраля – 54% против 48% в среднем по стране. 22% планируют не только дарить подарки, но и отмечать праздник, еще 32% ограничатся только подарком. Четверть опрошенных считают День святого Валентина чуждым нам иностранным праздником, поэтому намерений праздновать и поздравлять кого-либо в этот день у них нет. 12% респондентов сказали, что им не с кем отмечать этот праздник.

32% сибиряков обещают подарить любимым на День святого Валентина только свою любовь, 2% ограничатся «валентинкой». 21% не будет дарить абсолютно ничего.





75% мужчин и 70% женщин уверены, что на первом свидании должен платить мужчина. 14% женщин и 19% женщин считают, что это не имеет значения. При этом 5% женщин и 16% мужчин выступили за полное «финансовое равенство» на первом свидании.





Самыми подходящими местами для первого свидания жители Сибири назвали кафе, ресторан (37%) и прогулку на свежем воздухе (29%). Для 23% место первого свидания не имеет значения. Театр, кинотеатр или концерт выбрали 8%. Только 1% готовы на первое свидание в личном или съемном жилье. И практически никто не хочет проводить первое свидание с помощью zoom или видеозвонка. Единственный российский регион, где среди опрошенных нашлись сторонники такого варианта первого свидания — Северный Кавказ (3%).





82% опрошенных сибиряков не будут требовать от партнера отрицательный тест на COVID-19 на первом свидании: 22% из них не боятся заболеть, 60% считают это требование неприличным, 10% заявили, что уже переболели, а 2% — вакцинировались. Лишь 6% сибиряков готовы потребовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-19.





Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.









Новости компаний.