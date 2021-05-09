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09 мая,
2021
Новости

Опрос: россияне относятся к Дню Победы чуть лучше, чем к Новому году

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

День Победы положительно оценивают большее число россиян, чем Новый год и день рождения, показал опрос сервиса поиска работы SuperJob (результаты есть у РБК).

Так, согласно результатам исследования, о положительном отношении к 9 Мая заявили 95% опрошенных. В том числе 81% охарактеризовал праздник однозначно положительно, еще 14% — скорее положительно.

На втором месте по одобрению россиян оказался Новый год — к нему положительно относятся 94% респондентов. День рождения у опрошенных занял третье место, одобрение этому празднику выразили 92% россиян.

Наименьший процент одобрения у участников исследования получили День России (81% опрошенных) и День народного единства (75% опрошенных).


Опрос проводился 4–6 мая среди экономически активного населения России старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.

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