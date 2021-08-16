Опрос: россияне назвали самые женские и мужские профессии

Несмотря на то, что деление на мужское и женское уходит в прошлое, гендерные стереотипы иногда все-таки продолжают сохраняться. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, какие профессии, по мнению россиян, для женщин, а какие — для мужчин.

Рынок труда в России всегда был распределен неравномерно: до начала 2021 года в списке запрещенных для женщин профессий числилось 456 видов работ, сегодня он сокращен до 100. По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру во всех регионах страны, 81% россиян уверены, что существуют сугубо мужские и женские профессии.

Так, к женским профессиям они относят учителей или воспитателей (19%), медсестер (18%), нянь и сиделок (15%), бортпроводников (12%), парикмахеров (10%), горничных (5%). А к мужским – строителей (22%), пилотов (17%), чиновников (11%) ученых (8%) и IT-специалистов (7%). При этом россияне отметили ряд профессий, которые ранее имели гендерную принадлежность, а теперь стали универсальными – водитель, режиссер, повар, предприниматель и риэлтор.