Опрос: каждый второй томич занимается на работе своими делами

В пандемию большинство сотрудников перешли на удаленный режим работы, из-за чего людям зачастую приходилось совмещать личные дела и рабочие обязанности. Сегодня, когда многие вернулись обратно в офисы, часть из них продолжают отвлекаться на непрофильную деятельность. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, что более половины томичей занимаются личными делами на работе.

По данным онлайн-опроса, который был проведен Зарплатой.ру с 1 по 10 октября среди работающих клиентов сервиса, 46% томичей успевают заниматься личными делами в течение рабочего дня. При этом женщины отвлекаются чаще мужчин – 63% против 37%. Основные причины, по которым это происходит, — проблемы с детьми или родственниками, мессенджеры, разговоры с коллегами, затяжные обеды, телефонные звонки, курение и поиск другой работы.

Согласно опросу, большинство респондентов — 36% — тратят на решение личных проблем в рабочее время от 30 минут до часа, у 27% на это уходит более часа в день, и у 9% опрошенных — более 2 часов. При этом 7% опрошенных признались, что у них возникали проблемы из-за нерационального использования рабочего времени – выговор или штраф.