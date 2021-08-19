Опрос: каждый десятый томич берет на работе отпуск, чтобы собрать ребенка в школу

Для многих россиян конец лета — это не только конец отпуска, но и скорое начало учебного года. По данным статистики, сегодня у половины взрослых россиян есть или дети, или внуки школьного возраста. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько томичей берут отпуск, чтобы подготовить их к школе.

Согласно онлайн-опросу, который был проведен Зарплатой.ру во всех регионах страны — в том числе и в Томске — среди работающих родителей школьников, 9% томичей берут отпуск в конце лета, чтобы подготовить ребенка к школе. При этом женщины делают это гораздо чаще мужчин – 84% против 16%.

Большинство респондентов – 72% — отдают предпочтение классическим магазинам и торговым центрам, а не онлайн-покупкам. При этом 68% томских родителей предпочитают посещать магазины вместе с ребенком, а 32% выбирают все самостоятельно. Заранее делают покупки 28% родителей, за одну или две недели до начала учебного года – 65%, а 7% приобретают все ближе к середине сентября.

По данным аналитиков, летом 2021 года минимальный школьный набор обойдется томичам — в среднем — около 13 тысяч рублей.