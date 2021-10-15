Опрос: больше половины томичей против введения QR-кодов

55 % жителей Томской области не хотели, чтобы в регионе вводили обязательную вакцинацию и подтверждающие наличие прививки QR-коды для посещения публичных мест, сообщает служба исследований портала HeadHunter после проведения опроса среди своих соискателей.

При этом около 36% жителей считают, что введение QR-кодов приведет к улучшению эпидемиологической ситуации в регионе и поддерживают такое решение. Еще 9% затруднились ответить на вопрос.

При этом только 10% томичей заявили, что поставят прививку от коронавируса после введения QR-кодов. Исследователи отмечают, что такая мера замотивирует к вакцинации в основном людей в возрасте до 25 лет.

С 15 октября в Томской области ввели обязательную вакцинацию для сотрудников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, врачей, учителей, работников сферы услуг и студентов. Начиная с 8 ноября попасть в заведения общепита смогут только вакцинированные или переболевшие коронавирусом томичи. С 15 ноября такие требования будут введены для посетителей театров, кинотеатров и концертных залов, музеев и библиотек, спортивных учреждений, фитнес-клубов, парикмахерских и салонов красоты.

Пока ограничения касаются только совершеннолетних томичей, так как в России еще не началась полномасштабная вакцинация детей и подростков. Ограничения на посещение общественных мест распространяются также на людей с медотводом по вакцинации.