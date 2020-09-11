Опрос: более трети жителей Сибири уверены, что нового карантина не будет

После отмены ограничительных мер сибиряки постепенно возвращаются к обычной жизни, но видят на этом пути серьезные препятствия. При этом главной причиной, по которой они воздерживаются от путешествий, посещения кафе, ресторанов, кино, театров и стадионов, является желание экономить, а не боязнь заражения коронарвирусом. При этом, по мнению 38 % сибиряков, карантинные меры себя полностью исчерпали. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

46 % респондентов уже успели попутешествовать после отмены карантина. При этом 29 % поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 17 % отправились в поездку в заранее запланированный отпуск. 39 % респондентов заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 18 % – из-за боязни заразиться коронавирусом.





17 % опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии. 16 % отметили, что посещают заведения общественного питания, но реже. Лишь 5 % респондентов боятся ходить в кафе и рестораны из опасения заразиться COVID-19.





Сибиряки оказались одними из лидеров среди других макрорегионов страны в части отказа от посещения кафе и ресторанов из-за необходимости экономить деньги – так утверждали более трети респондентов (35 %). При этом 26 % опрошенных заявили, что не ходили в кафе и рестораны и до пандемии – это самый высокий показатель среди других округов РФ.





Лишь 14 % респондентов (против, к примеру, 24 % в Московском регионе) побывали после карантина в кино, театре или на футбольном матче. 24 % заявили, что уже привыкли все смотреть онлайн. Почти треть опрошенных сибиряков (28 %) не ходят в кино, театры и на спортивные соревнования из-за нехватки денег, и только 5 % потому, что боятся заразиться «короной».