Опрос: более трети жителей Сибири уверены, что нового карантина не будет
После отмены ограничительных мер сибиряки постепенно возвращаются к обычной жизни, но видят на этом пути серьезные препятствия. При этом главной причиной, по которой они воздерживаются от путешествий, посещения кафе, ресторанов, кино, театров и стадионов, является желание экономить, а не боязнь заражения коронарвирусом. При этом, по мнению 38 % сибиряков, карантинные меры себя полностью исчерпали. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».
46 % респондентов уже успели попутешествовать после отмены карантина. При этом 29 % поехали за пределы родного населенного пункта после снятия эпидемических ограничений при первой же возможности, а еще 17 % отправились в поездку в заранее запланированный отпуск. 39 % респондентов заявили, что пока отказались от путешествий из-за сокращения доходов, еще 18 % – из-за боязни заразиться коронавирусом.
17 % опрошенных заявили, что уже ходят в кафе и рестораны, как до пандемии. 16 % отметили, что посещают заведения общественного питания, но реже. Лишь 5 % респондентов боятся ходить в кафе и рестораны из опасения заразиться COVID-19.
Сибиряки оказались одними из лидеров среди других макрорегионов страны в части отказа от посещения кафе и ресторанов из-за необходимости экономить деньги – так утверждали более трети респондентов (35 %). При этом 26 % опрошенных заявили, что не ходили в кафе и рестораны и до пандемии – это самый высокий показатель среди других округов РФ.
Лишь 14 % респондентов (против, к примеру, 24 % в Московском регионе) побывали после карантина в кино, театре или на футбольном матче. 24 % заявили, что уже привыкли все смотреть онлайн. Почти треть опрошенных сибиряков (28 %) не ходят в кино, театры и на спортивные соревнования из-за нехватки денег, и только 5 % потому, что боятся заразиться «короной».
38 % респондентов уже живут так же, как до карантина. О полном восстановлении привычного образа жизни заявили 20 % жителей СФО (больше всего в Московском регионе – 27 %, меньше всего на Урале – 12 %). Еще у 18 % образ жизни на карантине не менялся.
При этом 33 % опрошенных назвали необходимым условием возвращения к привычному образу жизни восстановление доходов, еще 27 % – отмену масочно-перчаточного режима и других ограничений из-за коронавируса.
31 % сибиряков считает, что в случае роста заражений в стране необходимо вводить новый карантин. Больше всего поклонников карантина оказалось на Урале (51 %) и Дальнем Востоке (47 %). Меньше всего – на Северном Кавказе (25 %).
При этом 34 % респондентов полагают, что карантин опаснее самого вируса, а ограничения не надо было вводить и раньше. Наиболее популярна такая точка зрения у жителей Московского региона (35 %) и Сибири (34 %).
32 % жителей СФО исключили возможность введения нового карантина из-за тяжелых экономических последствий подобных мер.
Опрос проведен банком «Открытие» с 1 по 6 августа по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.
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