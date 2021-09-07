Опрос: более половины томичей впадают в постотпускную депрессию

51% томичей сталкиваются с депрессией после того, как возвращаются домой после отпуска и выходят на работу. Это выяснил исследовательский центр сервиса Зарплата.ру, опросив своих клиентов из Томска от 18 до 55 лет.

Наиболее болезненно этот момент воспринимают женщины в возрасте от 24 до 35 лет. В этой категории постотпускной хандре подвержены 61% опрошенных. Но при этом только 38% мужчин этого же возраста испытывают аналогичные чувства.

Основная причина, по которой россияне впадают в депрессию после отпуска — это нежелание возвращаться к работе, большое число накопившихся задач, финансовый разрыв, образовавшийся во время отпуска, неустроенность российских городов, а также — скорое приближение холодного времени года.

Согласно опросу, основными способами борьбы с постотпускной меланхолией для томичей являются длительный сон (42%) и встречи с друзьями (24%). Кроме того, 16% опрошенных признались, что устраивают себе «отпуск от отпуска», специально оставляя несколько дней перед возвращением в офис, чтобы прийти в себя и настроиться на рабочий лад. Еще 10% респондентов едут на природу, 5% — занимаются спортом, а 3% — ходят в баню.