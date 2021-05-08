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08 мая,
2021
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Опрос: 79% россиян назвали зарплаты чиновников неоправданно высокими

ТВ2
ТВ2
1 час назад

79% россиян считают зарплаты чиновников слишком высокими, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса Rabota.ru. По мнению респондентов, чиновники должны зарабатывать около 88,9 тыс. руб. в месяц.

38% россиян обратили внимание на завышенные зарплаты в сфере топ-менеджмента, а 29% — на оплату труда риелторов, 25% — финансистов. Почти каждый пятый опрошенный отметил, что слишком много получают юристы (22%), менеджеры по продажам (21%) и IT-специалисты (21%). 17% высказались о высоких зарплатах маркетологов и дизайнеров (11%). Менее 10% россиян считают, что слишком высокие зарплаты у бухгалтеров (5%), врачей (4%), инженеров (1%) и преподавателей (1%).


По мнению опрошенных, зарплата топ-менеджеров может составлять 103,2 тыс., а риелторов — 76,6 тыс. рублей. Финансистам, по мнению россиян, можно платить 102,3 тыс., юристам — 95,9 тыс., менеджерам по продажам — 91,2 тыс. рублей,  IT-специалистам — 108,6 тыс. рублей.


В опросе участвовали более 5 тыс. респондентов из всех регионов России.

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