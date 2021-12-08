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Опрос: 76% россиян против введения QR-кодов для проезда в общественном транспорте

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76% жителей России относятся к введению QR-кодов в общественном транспорте отрицательно или скорее отрицательно, следует из опроса «Левада-центра»*.

Положительно или скорее положительно эту инициативу воспринимают 21% участников вопроса.

Предложение ввести QR-коды для посещения общественных мест поддерживают 30% респондентов. Против выступают 67%.

51% участников опроса считают маловероятными массовые выступления против введения QR-кодов в своем населенном пункте. 43% думают, что они возможны. 25% респондентов допустили, что могли бы принять в них участие.

Также участников опроса "Левада-центра" спросили об их отношении к обязательной вакцинации. 42% заявили, что поддерживают ее, 54% высказались против. 

Среди тех, кто является противником обязательной вакцинации от коронавируса, преобладает мнение, что прививка от COVID-19 «должна быть добровольной; это личное дело каждого; обязательная вакцинация — нарушение прав человека» (таких порядка 37% от тех, кто не поддерживает обязательную вакцинацию). Еще 21% не доверяет вакцине, потому что она «новая, неизученная». Лишь 2% ответивших видят в обязательной вакцинации «заговор, геноцид, чипирование».

Напомним, Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения QR-кодов. Первый законопроект фактически запрещает людям без QR-кодов, подтверждающих прививку от ковида, посещать заведения общепита, массовые и культурные мероприятия, а также все магазины, кроме аптек и тех, в которых продаются товары первой необходимости и еда.

Второй законопроект касается обязательного предъявления QR-кодов для покупки билетов на междугородние и международные поездки.

Помимо QR-кода о прививке, можно предъявить документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом, либо медотвод. До 1 февраля 2022 года объявлен переходный период, в течение которого для допуска в учреждения принимать будут и отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

В Госдуме первое чтение данных законопроектов запланировано на 16 декабря.

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*По требованию Минюста указываем, что автономная некоммерческая организация «Аналитический Центр Юрия Левады» объявлена в России «иностранным агентом» 

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