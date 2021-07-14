Опрос: 75% семей сталкиваются с финансовыми трудностями
75,7% семей в России испытывают финансовые трудности. Купить самое необходимое могут себе позволить только четверть россиян - 24,3%.
Минимальный доход, позволяющий свести концы с концами, для российских домохозяйств составляет около 61 тыс. рублей в месяц. Такие данные были получены в ходе опроса семей, сообщает РБК.
Опрос проводили во всех регионах страны в октябре-ноябре прошлого года с охватом более 100 тыс. домохозяйств. Участникам предлагалось ответить на вопрос «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?»
Выяснилось, что самыми требовательными к уровню минимального дохода являются молодые семьи с детьми (80,9 тыс. рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тыс.).
При этом, во время подобного опроса в 2018 году эта сумма, по мнению домохозяйств, составляла 58,5 тысяч рублей. Рост составил 4%, хотя потребительские цены на товары и услуги в среднем по стране выросли, по данным Росстата, более чем на 7%.