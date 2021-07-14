Опрос: 75% семей сталкиваются с финансовыми трудностями

75,7% семей в России испытывают финансовые трудности. Купить самое необходимое могут себе позволить только четверть россиян - 24,3%.

Минимальный доход, позволяющий свести концы с концами, для российских домохозяйств составляет около 61 тыс. рублей в месяц. Такие данные были получены в ходе опроса семей, сообщает РБК.

Опрос проводили во всех регионах страны в октябре-ноябре прошлого года с охватом более 100 тыс. домохозяйств. Участникам предлагалось ответить на вопрос «Какой минимальный месячный доход необходим вашему домохозяйству, чтобы свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы?»

Выяснилось, что самыми требовательными к уровню минимального дохода являются молодые семьи с детьми (80,9 тыс. рублей) и семьи с детьми-инвалидами (88,4 тыс.).