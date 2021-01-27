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27 января,
2021
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Опрос: 65% сибиряков довольны местом своего проживания

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Почти две трети сибиряков в целом довольны своим местом жительства. При этом 42% не планируют переезд и только 6% готовы уехать жить за границу – это один из самых низких показателей среди всех регионов России. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

Опрос: 65% сибиряков довольны местом своего проживания

Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Были опрошены 1000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет по всей России.

По результатам опроса 65% жителей Сибири довольны или скорее довольны местом своего нынешнего проживания. Выше всего этот показатель в Санкт-Петербурге (94%), на Северном Кавказе (80%), в Москве и Московской области (78%), ниже всех – на Дальнем Востоке (48%) и в Южном федеральном округе (59%).


Недовольны или скорее недовольны своим местом жительства 23% опрошенных. Наивысшая доля недовольных на Дальнем Востоке (48%), на Урале и в Южном федеральном округе (по 33%).


Сибирякам больше всего нравятся качество образования и возможности для саморазвития (эти факторы выделили 57 и 56% опрошенных), показал опрос. Причем по количеству отметивших качество образования сибирские регионы входят в число лидеров — сразу же вслед за Санкт-Петербургом. Половина опрошенных в Сибири отметила хороший уровень безопасности и наличие необходимой инфраструктуры, возможности для отдыха, развлечений и туризма. При этом только 26% выделили достойную зарплату, 31% — экологическую обстановку, 33% — доступность и качество медицинских услуг.


Около трети сибиряков отмечают улучшение в своих регионах за последние три года дорожной и транспортной инфраструктуры, а также расширение возможностей для туризма и отдыха. Еще 20% отметили улучшение возможностей для саморазвития. При этом многие сибиряки (52%) почувствовали на себе ухудшение экономической ситуации в своем регионе. Респонденты указывают также на ухудшение ситуации с зарплатами (47%), снижение возможностей трудоустройства (41%), падение качества и доступности медицины по месту жительства (34%).


42% жителей Сибири не планируют переезд. 19% респондентов мечтают о переезде на ПМЖ туда, где теплее, 12% — в Москву и Санкт-Петербург, 9% — о переезде в более крупные города Сибири, и лишь 6% хотели бы уехать для постоянного проживания за границу (так же, как и жители Дальнего Востока). 

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