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Опрос: 36% томичей водили машину нетрезвыми

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Автомобильный сайт Дром провел анонимный всероссийский опрос, в  ходе которого выяснил, что 36% автолюбителей Томской области садились за руль нетрезвыми. 

Каждый четвертый автолюбитель региона (24%) признался, что садился за руль после употребления спиртного, но это было давно. Периодически управляют автомобилем подшофе 6% опрошенных. Еще 6% делали это «один-два раза за последние годы».

В среднем по России 39% автомобилистов садились за руль нетрезвыми. Больше всего пьяных ездит по дорогам Якутии, Хакасии и Бурятии. В этих регионах каждый второй автолюбитель садился за руль после того, как выпил алкоголь. А в Санкт-Петербурге и Пермском крае больше всего тех, кто никогда не употреблял перед вождением — около 70%. 
 
Всероссийский опрос проводился с 30 октября по 8 ноября 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13,5 тысяч автолюбителей из 82 регионов страны. 
 
Добавим, что с 1 июля 2021 года в России ужесточилась ответственность за пьяное вождение. Согласно изменениям, водитель, который ранее получал административное наказание за пьяную езду, будет оштрафован на сумму от 200 до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности или получит тюремный срок до двух лет. В том случае, если водитель уже имел судимость за пьяное вождение, наказание будет еще более суровым: штраф до 500 тысяч рублей и лишение свободы на срок до трех лет.
 
В октябре в кабмине заявили, что прорабатывают вопрос об еще большем ужесточении наказания для водителей, севших за руль в нетрезвом виде повторно. В частности, законодатели рассматривают возможность и вовсе пожизненного лишения прав для такой категории нарушителей.
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