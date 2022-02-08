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Опрос: 17% томичей потратили несколько часов, чтобы дозвониться по ковидным горячим линиям

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Каждый пятый, позвонивший на горячую линию облздрава, ждал ответа от трех до десяти минут, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом. 17,1% опрошенных потратили на то, чтобы дозвониться, несколько часов. 9% томичей сообщили, что вообще не смогли дозвониться.

Большинство опрошенных томичей (57,7%) звонят напрямую в свое медицинское учреждение, 18,9% – обращаются на региональную горячую линию. 74% опрошенных не обращались за медицинской помощью при заболевании или признаках заболевания COVID-19 по телефонам горячих линий. Треть опрошенных дозвонились сразу, потратив на дозвон и ожидание оператора менее трех минут. 21,60% – потратили на это от 3 до 10 минут. 

В итоге у 12,6% опрошенных не получилось вызвать врача на дом, получить ответы на волнующие вопросы либо записаться к врачу.

76% опрошенных вакцинировались от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главная мотивация – необходимость защитить себя и близких от тяжелых последствий инфекции (53,3%), требования работодателя (37,1%), ограничения на посещение общественных мест (15,3%). Среди тех, кто от нее отказался, 43% – имеют антитела, 30,1% – опасаются побочных эффектов и только 22,6% – не верят в эффективность такой защиты.

Что касается бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с COVID-19, то только 29,8% опрошенных Народным фронтом жителей Томской области ответили, что получили положенные лекарства для лечения на дому. Свыше 70% опрошенных, проходивших лечение на дому, ответили, что не были обеспечены бесплатными лекарствами. Эту проблему больные томичи вынуждены были решать разными способами. 59,1% опрошенных сообщили, что им во время лечения от COVID-19 медикаменты привозили родственники или знакомые. А треть респондентов ответили, что во время заболевания коронавирусом сами ходили в аптеку. 14,9% больных коронавирусной инфекцией и вовсе остались без лекарств.

«Необходимо обратить особое внимание на обеспечение граждан бесплатными медикаментами, а также свести к минимуму случаи, когда люди дозвонились, но не смогли вызвать врача, не приехала скорая или не привезли бесплатные лекарства. Это особенно важно в связи с приходом новой волны коронавируса и всплеском заболеваемости в Томской области. В этих условиях важно принимать решения с учетом мнения людей, обеспечить доступность ПЦР-тестирования, врачебной помощи и лекарственного обеспечения для каждого жителя Томской области, который в этом нуждается», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Константин Юденко.

Добавим, работа «горячих линий» по коронавирусу организована по телефонам — 8-800-350-88-50 (бесплатно для жителей Томской области), +7 (3822) 516-616.

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