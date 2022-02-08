Опрос: 17% томичей потратили несколько часов, чтобы дозвониться по ковидным горячим линиям

Каждый пятый, позвонивший на горячую линию облздрава, ждал ответа от трех до десяти минут, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Общероссийским народным фронтом. 17,1% опрошенных потратили на то, чтобы дозвониться, несколько часов. 9% томичей сообщили, что вообще не смогли дозвониться.

Большинство опрошенных томичей (57,7%) звонят напрямую в свое медицинское учреждение, 18,9% – обращаются на региональную горячую линию. 74% опрошенных не обращались за медицинской помощью при заболевании или признаках заболевания COVID-19 по телефонам горячих линий. Треть опрошенных дозвонились сразу, потратив на дозвон и ожидание оператора менее трех минут. 21,60% – потратили на это от 3 до 10 минут.

В итоге у 12,6% опрошенных не получилось вызвать врача на дом, получить ответы на волнующие вопросы либо записаться к врачу.

76% опрошенных вакцинировались от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Главная мотивация – необходимость защитить себя и близких от тяжелых последствий инфекции (53,3%), требования работодателя (37,1%), ограничения на посещение общественных мест (15,3%). Среди тех, кто от нее отказался, 43% – имеют антитела, 30,1% – опасаются побочных эффектов и только 22,6% – не верят в эффективность такой защиты.

Что касается бесплатного лекарственного обеспечения амбулаторных пациентов с COVID-19, то только 29,8% опрошенных Народным фронтом жителей Томской области ответили, что получили положенные лекарства для лечения на дому. Свыше 70% опрошенных, проходивших лечение на дому, ответили, что не были обеспечены бесплатными лекарствами. Эту проблему больные томичи вынуждены были решать разными способами. 59,1% опрошенных сообщили, что им во время лечения от COVID-19 медикаменты привозили родственники или знакомые. А треть респондентов ответили, что во время заболевания коронавирусом сами ходили в аптеку. 14,9% больных коронавирусной инфекцией и вовсе остались без лекарств.

«Необходимо обратить особое внимание на обеспечение граждан бесплатными медикаментами, а также свести к минимуму случаи, когда люди дозвонились, но не смогли вызвать врача, не приехала скорая или не привезли бесплатные лекарства. Это особенно важно в связи с приходом новой волны коронавируса и всплеском заболеваемости в Томской области. В этих условиях важно принимать решения с учетом мнения людей, обеспечить доступность ПЦР-тестирования, врачебной помощи и лекарственного обеспечения для каждого жителя Томской области, который в этом нуждается», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба Народного фронта Константин Юденко.