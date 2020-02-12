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12 февраля,
2020
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Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь»

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

12 февраля в 12:00 завершилось открытое голосование конкурса «Любовь-Морковь». Победила Елена Щекоткина. Она опередила своих коллег по творческому цеху почти на 200 голосов. Поздравляем всех финалистов и приглашаем в редакцию за подарками. Награждение — 13 февраля. 

Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь»

Финалисты получат мини-букеты от цветочной  мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.

Поэтический конкурс Агентство новостей ТВ2 традиционно проводит в преддверии Дня Святого Валентина. Томичи признаются в своих чувствах на весь город. В этом году тему расширили и можно было присылать свои стихи не только о любви к близкому человеку. О теплых чувствах к родному городу, деревянному зодчеству, коллегам и любимой работе писали наши участники. Самой младшей поэтессой, приславшей свое стихотворение на конкурс, стала девятилетняя Злата Файфер. Девочка получила спецприз — мастер-класс в творческой лаборатории «Хитрая штука»


Благодарим всех, кто принял участие в поэтическом конкурсе «Любовь-Морковь 2020». 

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