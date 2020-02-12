Определился победитель конкурса «Любовь-Морковь»

12 февраля в 12:00 завершилось открытое голосование конкурса «Любовь-Морковь». Победила Елена Щекоткина. Она опередила своих коллег по творческому цеху почти на 200 голосов. Поздравляем всех финалистов и приглашаем в редакцию за подарками. Награждение — 13 февраля.

Финалисты получат мини-букеты от цветочной мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.





Поэтический конкурс Агентство новостей ТВ2 традиционно проводит в преддверии Дня Святого Валентина. Томичи признаются в своих чувствах на весь город. В этом году тему расширили и можно было присылать свои стихи не только о любви к близкому человеку. О теплых чувствах к родному городу, деревянному зодчеству, коллегам и любимой работе писали наши участники. Самой младшей поэтессой, приславшей свое стихотворение на конкурс, стала девятилетняя Злата Файфер. Девочка получила спецприз — мастер-класс в творческой лаборатории «Хитрая штука».





Благодарим всех, кто принял участие в поэтическом конкурсе «Любовь-Морковь 2020».

