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04 февраля,
2020
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Определились финалисты поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» близится к завершению. Томичи прислали нам  больше 30 стихов. Из них экспертная комиссия выбрала три лучших, по ее мнению. Финалистами поэтической битвы стали: Томичка со стихотворением «Мой дом», Елена Щекоткина с работой «Подорожник» и Федор Акулов – «Осень».


На каждое из этих стихотворений будет снято видео. 8 февраля они будут выставлены на зрительское голосование. Кто победит – решаете вы. Итоги поэтического конкурса на ТВ2 и награждение победителей — 13 февраля.


Специальный приз  —  сертификат на занятия в творческой лаборатории «Хитрая штука» – члены жюри решили вручить самой маленькой участнице конкурса и автору стихотворения «Дом искусств» Злате Файфер. Начинающей поэтессе девять лет.

Определились финалисты поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

Напомним, все финалисты получат мини-букеты от цветочной  мастерской DARI и подарки от спонсоров. Обладатели второго и третьего места — билеты на двоих в Театр юного зрителя в День всех влюбленных, победитель — прогулку на двоих на снегоходах от Трассы 70.


Поздравляем финалистов с победой в первом этапе поэтической битвы и благодарим всех участников конкурса «Любовь-Морковь».

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