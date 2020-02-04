Определились финалисты поэтического конкурса «Любовь-Морковь»

Поэтический конкурс «Любовь-Морковь» близится к завершению. Томичи прислали нам больше 30 стихов. Из них экспертная комиссия выбрала три лучших, по ее мнению. Финалистами поэтической битвы стали: Томичка со стихотворением «Мой дом», Елена Щекоткина с работой «Подорожник» и Федор Акулов – «Осень».





На каждое из этих стихотворений будет снято видео. 8 февраля они будут выставлены на зрительское голосование. Кто победит – решаете вы. Итоги поэтического конкурса на ТВ2 и награждение победителей — 13 февраля.





Специальный приз — сертификат на занятия в творческой лаборатории «Хитрая штука» – члены жюри решили вручить самой маленькой участнице конкурса и автору стихотворения «Дом искусств» Злате Файфер. Начинающей поэтессе девять лет.