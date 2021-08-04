Оппозиционному кандидату в Госдуму отказались выдать пропуск в ЗАТО Северск

Кандидату в Госдуму от КПРФ по Томскому округу (№181) Василию Шипилову отказались выдать пропуск в закрытый город Северск, входящий в его избирательный округ. В пресс-службе мэрии Северска утвеждают, что у Шипилова нет оснований для въезда.

В своем телеграм-канале «Мой Томск» Василий Шипилов сообщил, что через несколько дней после выдвижения направил северскому мэру-единороссу Николаю Диденко стандартное заявление на выдачу пропуска. Выдать пропуск ему отказали без объяснения причин.