Оппозиционному кандидату в Госдуму отказались выдать пропуск в ЗАТО Северск
Кандидату в Госдуму от КПРФ по Томскому округу (№181) Василию Шипилову отказались выдать пропуск в закрытый город Северск, входящий в его избирательный округ. В пресс-службе мэрии Северска утвеждают, что у Шипилова нет оснований для въезда.
В своем телеграм-канале «Мой Томск» Василий Шипилов сообщил, что через несколько дней после выдвижения направил северскому мэру-единороссу Николаю Диденко стандартное заявление на выдачу пропуска. Выдать пропуск ему отказали без объяснения причин.
«Для понимания — «Северск» полностью входит в территорию 181 округа, где в настоящее время депутатом Госдумы является сын мэра — один из лидеров ЛДПР Алексей Диденко. Уважаемый Алексей Диденко, оставляю Вам публичную жалобу на Мэра «Северска» товарища Николая Диденко. Без шуток! — возмущается Шипилов. — Вы уж там обсудите на семейном совете — а может и депутатский запрос лично в руки отцу передайте — как выйти из этой неприятной ситуации? Пока не дадите пропуск — буду проводить встречи с избирателями прямо на КПП».
В пресс-службе северской администрации ТВ2 прокомментировали, что Василию Шипилову отказали в пропуске, потому что работа по обращениям граждан, указанная как причина въезда в закрытый город, не является основанием для въезда. При этом вопросами въезда на территорию города занимаются заммэра по безопасности и режимно-секретный отдел Северска, а мэр города Николай Диденко на момент подачи заявления находился в отпуске.
«Заявление Шипилова В.А., размещенное в телеграм-канале, можно расценивать как клевету и предвыборную провокацию», — добавили в пресс-службе.
Помимо Василия Шипилова и Алексея Диденко, по Томскому округу баллотируются Евгений Кротов («Родина»), Елена Ульянова («Партия Роста»), Виктор Гринев («Партия пенсионеров»), Василий Еремин («Яблоко»), Александр Ростовцев («Справедливая Россия»), Илья Леонтьев («Единая Россия»), Александр Цинь-дэ-Шань («Новый люди»). Напомним, в 2021 году выборы будут идти три дня — 17, 18 и 19 сентября. Будут избраны депутаты Законодательной Думы Томской области и Государственной Думы.