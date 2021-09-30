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Оппозиционера Игоря Кузнецова этапировали из Томска в Москву

ТВ2 ТВ2

Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова этапировали из томского СИЗО в Москву. Об этом  ТВ2 сообщил руководитель ОНК Иван Шевелев.

«Игорь Кузнецов в Москве, в СИЗО-5, доставили самолетом в понедельник. Это очень редкий случай, когда заключенного так быстро и тем более самолетом, этапируют в Москву», — рассказал Иван Шевелев.

Напомним, Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению,  Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках. Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий». 

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек. 

Вчера, 29 сентября,в Томске прошли одиночные пикеты в поддержку томского оппозиционера.  Изначально активисты планировали провести пикеты 26 сентября, но их задержали на 48 часов по ориентировке о «мужчинах, делающих закладки».

 

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