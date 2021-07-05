Оперштаб: в регионе свободны 275 коек для больных ковидом из 1584

На сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки для лечения больных ковидом. 275 из них свободны. В регионе формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости.

«Мы видим, что в столице развернуто в два раза больше коек, чем осенью. Также внимательно следим за особенностями течения заболевания COVID-19, которые уже проявились в центральной России – во многих случаях для эффективного лечения необходима кислородная поддержка высокопоточной оксигенотерапии, которая может быть осуществлена только в условиях палат интенсивной терапии и реанимации. Такие возможности и большой опыт работы есть у врачей больницы скорой медицинской помощи уже сейчас», — прокомментировала замгубернатора Алёна Левко.

Она добавила, что развернутый во Дворце спорта госпиталь помог сохранить оказание плановой помощи другими медицинскими организациями в регионе.