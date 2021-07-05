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Главная Новости Оперштаб: в регионе свободны 275 коек для больных ковидом из 1584
Новости

Оперштаб: в регионе свободны 275 коек для больных ковидом из 1584

ТВ2
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3 часа назад

На сегодняшний день в Томской области развернуто 1584 койки для лечения больных ковидом. 275 из них свободны. В регионе формируется резервный список организаций для открытия в них респираторных госпиталей в случае необходимости.

«Мы видим, что в столице развернуто в два раза больше коек, чем осенью. Также внимательно следим за особенностями течения заболевания COVID-19, которые уже проявились в центральной России – во многих случаях для эффективного лечения необходима кислородная поддержка высокопоточной оксигенотерапии, которая может быть осуществлена только в условиях палат интенсивной терапии и реанимации. Такие возможности и большой опыт работы есть у врачей больницы скорой медицинской помощи уже сейчас», — прокомментировала замгубернатора Алёна Левко.

Она добавила, что развернутый во Дворце спорта госпиталь помог сохранить оказание плановой помощи другими медицинскими организациями в регионе.

Всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 34 442 томича, из них 32 725 человек выздоровели. Скончались от коронавируса в Томской области, по официальным данным, 476 человек. 

Напомним, что Северск в данную статистику не входит. По информации на сайте ФМБА России, на 2 июля в Северске с начала пандемии зарегистрировано 8 102 случая заражения ковидом, 7 745 человек выздоровели.

В России за последние сутки зафиксировано 25 142 новых случая заражения коронавирусом, за все время пандемии заразились 5,61 миллиона человека. Умерли за последние сутки от инфекции 663 пациента.

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