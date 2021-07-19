Оперштаб: более 30 томских организаций нарушили эпидрежим на неделю

Проверки эпидрежима с 12 по 16 июля прошли в 687 заведениях общепита, крупных торговых центрах, магазинах и других организациях сферы услуг Томской области. Об этом сообщили в оперштабе Томской области.

Так, более 300 межведомственных мероприятий прошли в Томске, еще около 350 — в других муниципалитетах региона. Нарушения, включающие оказание услуг клиентам без средств индивидуальной защиты, выявлены в 31 организации. Более 40 клиентов без масок получили административные протоколы.

Полицейские проверили 187 маршрутных, рейсовых автобусов и такси, в которых предупреждения получили девять водителей и пассажиров без масок.

«Специалисты здравоохранения продолжают ежедневно фиксировать десятки случаев новых заболеваний COVID-19 в регионе, при этом жители продолжают нарушать правила использования средств индивидуальной защиты, несмотря на действующие ограничения в условиях режима повышенной готовности. В связи с этим органы местного самоуправления вместе с правоохранителями продолжат рейды на предприятиях и в местах массового скопления людей», — приводит оперштаб слова заместителя губернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова.

Напомним, в регионе с начала пандемии коронавируса зафиксировано 35 тысяч 637 случаев COVID-19, выздоровели 33 тысяч 45 человек, умерли — 495.