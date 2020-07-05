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05 июля,
2020
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Оперштаб: вспышка COVID-19 произошла в клинике томского НИИ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Вспышка коронавируса зафиксирована в клинике томского НИИ, передает региональный оперштаб. COVID-19 установили почти у 30 человек, среди которых как медицинский персонал, так и пациенты.

Оперштаб: вспышка COVID-19 произошла в клинике томского НИИ

«Два отделения клиники закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор», — сообщили в оперштабе. 


Напомним, сегодня в Томской области зафиксировали за сутки 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как отметили в оперштабе, рост числа заболевших связан с выявленным очагом в клинике одного из томских НИИ. 


Оперштаб не называет, в каком медучреждении произошла вспышка.


Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике.


За последние сутки из 77 заболевших в регионе 29 человек клинически здоровы, 22 пациента имеют признаки ОРВИ, у 26 – пневмония.


В Томской области общее число заразившихся COVID-19 составляет 2 557 человек. Выздоровели за сутки 55 человек. Всего в регионе вылечились от коронавируса 1 350 пациентов, умерли 20 человек. 


Напомним, в мае 11 пациентов и 9 медиков пульмонологического отделения городской клинической больницы № 3 заразились коронавирусом. Тогда отделение закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.


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