Оперштаб: вспышка COVID-19 произошла в клинике томского НИИ

Вспышка коронавируса зафиксирована в клинике томского НИИ, передает региональный оперштаб. COVID-19 установили почти у 30 человек, среди которых как медицинский персонал, так и пациенты.

«Два отделения клиники закрыты на карантин, часть заболевших переведены на лечение, пациенты без признаков коронавирусной инфекции будут помещены в обсерватор», — сообщили в оперштабе.







Напомним, сегодня в Томской области зафиксировали за сутки 77 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Как отметили в оперштабе, рост числа заболевших связан с выявленным очагом в клинике одного из томских НИИ.





Оперштаб не называет, в каком медучреждении произошла вспышка.





Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидрасследование и неотложные противоэпидемиологические мероприятия в клинике.





За последние сутки из 77 заболевших в регионе 29 человек клинически здоровы, 22 пациента имеют признаки ОРВИ, у 26 – пневмония.







В Томской области общее число заразившихся COVID-19 составляет 2 557 человек. Выздоровели за сутки 55 человек. Всего в регионе вылечились от коронавируса 1 350 пациентов, умерли 20 человек.





Напомним, в мае 11 пациентов и 9 медиков пульмонологического отделения городской клинической больницы № 3 заразились коронавирусом. Тогда отделение закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.







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