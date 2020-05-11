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11 мая,
2020
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Новости

Оперштаб: в Томской области смягчат режим самоизоляции

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Действующий в регионе с 30 марта режим самоизоляции продлят до 1 июня.  Однако он будет смягчен — людям разрешат прогулки, возобновят работу многие предприятия. Об этом сообщает оперштаб. 

Оперштаб: в Томской области смягчат режим самоизоляции

«Завершающиеся майские праздники показали, что подавляющее большинство жителей соблюдают режим самоизоляции, который мы начинаем в регионе смягчать, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – За прошедшие праздничные дни не выявлено случаев заражения на улице и в общественных местах».


«Однако есть и те, кто не соблюдает противоэпидемический режим, – отметил губернатор. – Так, трое жителей Асиновского и Тегульдетского районов, в нарушение действующих ограничений, съездили на временные строительные работы в Новосибирскую область и вернулись оттуда больные коронавирусом».


Сергей Жвачкин отметил, в отличие от ряда соседних регионов, томичи могут свободно передвигаться в пределах области, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на работу и зарабатывать деньги. 

Оперштаб: в Томской области смягчат режим самоизоляции

С 12 мая разрешаются индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе — для этого будут открыты стадионы, лыжероллерные трассы, тропы здоровья. С этого же дня разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми — не только во дворе собственного дома, но и в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих.


«Через неделю или две, в зависимости от ситуации, мы разрешим работу уличных учреждений общественного питания. Разумеется, при строгом соблюдении санитарных требований… Надеюсь, до конца мая — начала июня, с соблюдением всех дополнительных санитарно-эпидемиологических мер, мы откроем для посетителей библиотеки, музеи, а также автошколы и некоторые другие учреждения», — сказал Жвачкин. 


В Томской области зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом: 212 на лечении, 63 выздоровели, четверо умерли. 


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