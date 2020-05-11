Оперштаб: в Томской области смягчат режим самоизоляции

Действующий в регионе с 30 марта режим самоизоляции продлят до 1 июня. Однако он будет смягчен — людям разрешат прогулки, возобновят работу многие предприятия. Об этом сообщает оперштаб.

«Завершающиеся майские праздники показали, что подавляющее большинство жителей соблюдают режим самоизоляции, который мы начинаем в регионе смягчать, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – За прошедшие праздничные дни не выявлено случаев заражения на улице и в общественных местах».





«Однако есть и те, кто не соблюдает противоэпидемический режим, – отметил губернатор. – Так, трое жителей Асиновского и Тегульдетского районов, в нарушение действующих ограничений, съездили на временные строительные работы в Новосибирскую область и вернулись оттуда больные коронавирусом».





Сергей Жвачкин отметил, в отличие от ряда соседних регионов, томичи могут свободно передвигаться в пределах области, гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, ходить на работу и зарабатывать деньги.