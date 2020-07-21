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21 июля,
2020
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Оперштаб: В Томской области от коронавируса скончался еще один человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области скончался еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус. Общее число умерших от болезни в регионе составляет 27 человек. При этом в эту статистику не попадают случаи смертей от сопутствующих заболеваний при наличии коронавируса. 

«Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, хронической болезнью почек, болезнями сердечно-сосудистой системы. Также скончавшийся входил в группу риска по возрасту», — пояснили в обладминистрации.

За последние сутки проведено 197 тыс. тестов на коронавирус. 
 
Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 21 июля остаются 270 199 человек. 


Всего в стране выявлено 783 328 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 562 384 человек. 


Также за сутки зафиксировано 153 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 12 580 человек.


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