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02 мая,
2020
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Оперштаб: треть выявленных инфицированных COVID-19 в Томской области не имеет симптомов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области зарегистрировано 102 случая заболевания коронавирусом. 24 человека выздоровели, один умер, 51 человек находится на лечении. Еще 26 человек не имеют симптомов заболевания и находятся на изоляции, следует из данных оперштаба. 

Оперштаб: треть выявленных инфицированных COVID-19 в Томской области не имеет симптомов

По состоянию на субботу, 2 мая, в Томской области за сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У четверых болезнь протекает без симптомов, они изолированы. У одного заболевшего COVID-19 - легкие признаки ОРВИ, он госпитализирован в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти N2 областного центра.

Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что все заболевшие за сутки ранее контактировали с пациентами с коронавирусом. Он уточнил, что в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 51 пациент. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 64 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.

За сутки взято на исследование 1259 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 20249 исследований.

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