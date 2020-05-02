Оперштаб: треть выявленных инфицированных COVID-19 в Томской области не имеет симптомов

По состоянию на субботу, 2 мая, в Томской области за сутки выявлены пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У четверых болезнь протекает без симптомов, они изолированы. У одного заболевшего COVID-19 - легкие признаки ОРВИ, он госпитализирован в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти N2 областного центра.



Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев отметил, что все заболевшие за сутки ранее контактировали с пациентами с коронавирусом. Он уточнил, что в стационарах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 51 пациент. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.



В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 64 человека, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.



За сутки взято на исследование 1259 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 20249 исследований.