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05 ноября,
2020
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Оперштаб: среди заболевших коронавирусом больше людей в возрасте от 31 до 45 лет

ТВ2
ТВ2
3 минуты назад

На начало ноября наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией приходится на людей в возрасте от 31 до 45 лет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Оперштаб: среди заболевших коронавирусом больше людей в возрасте от 31 до 45 лет

«На эту возрастную группу приходится 29,1% заболевших от общего числа заразившихся коронавирусом в регионе. На втором месте по числу заболевших COVID-19 находятся люди от 46 до 60 лет (23,4%). На третьем — томичи старше 60 лет. (23,2%). Реже всего коронавирусом болеют дети до года», — говорится в сообщении.


Оперштаб напоминает, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 9 октября в Томской области действует масочный режим. Также в Томске работает колл-центр для больных коронавирусом. Телефон горячей линии – 777-200. Обращаться на нее могут пациенты, имеющие положительный результат ПЦР-исследования на COVID-19.

Оперштаб: среди заболевших коронавирусом больше людей в возрасте от 31 до 45 лет

За весь период в Томской области установлены 13 144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8 548.

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