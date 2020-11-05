Оперштаб: среди заболевших коронавирусом больше людей в возрасте от 31 до 45 лет

На начало ноября наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией приходится на людей в возрасте от 31 до 45 лет. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«На эту возрастную группу приходится 29,1% заболевших от общего числа заразившихся коронавирусом в регионе. На втором месте по числу заболевших COVID-19 находятся люди от 46 до 60 лет (23,4%). На третьем — томичи старше 60 лет. (23,2%). Реже всего коронавирусом болеют дети до года», — говорится в сообщении.





Оперштаб напоминает, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 9 октября в Томской области действует масочный режим. Также в Томске работает колл-центр для больных коронавирусом. Телефон горячей линии – 777-200. Обращаться на нее могут пациенты, имеющие положительный результат ПЦР-исследования на COVID-19.