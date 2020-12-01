Оперштаб сообщил о смертях шести томичей от коронавируса за сутки

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В Томской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек, сообщает оперштаб. Общее число умерших от ковида, по официальным данным, достигло 177 человек.

Фото: облздрав

1 декабря зарегистрированы новых 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 228-ми человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53-х человек, у 139-ти признаки ОРВИ, у шести пневмония.

В обсерваторах находятся 45 человек.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганнной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.

За весь период в Томской области установлены 18 641 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 13 669, умерших 171.