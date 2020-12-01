Оперштаб сообщил о смертях шести томичей от коронавируса за сутки

В Томской области за сутки от коронавируса скончались шесть человек, сообщает оперштаб. Общее число умерших от ковида, по официальным данным, достигло 177 человек.
1 декабря зарегистрированы новых 198 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 228-ми человек.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53-х человек, у 139-ти признаки ОРВИ, у шести пневмония.
В обсерваторах находятся 45 человек.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек. Умершие входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганнной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
За весь период в Томской области установлены 18 641 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 13 669, умерших 171.
Накануне издание «Медиазона» со ссылкой данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщило, что смертность от коронавируса в ряде регионов может быть занижена в несколько раз. В число регионов, которые занижают информацию, по данным «Медиазоны» входит и Томская область. Из опубликованного на сайте графика следует, что на 22 ноября в Томской области, по данным ИЦК, было 812 смертей, а по данным регионального штаба — 151.
Ранее статистика смертности от коронавируса, которую озвучивает оперштаб, не совпадала с данными Росстата. Заместитель губернатора Иван Деев объяснял, почему так может происходить: в оперативную информацию этот случай попадает по месту смерти, а в официальную статистику — по месту регистрации.