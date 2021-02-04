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04 февраля,
2021
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Оперштаб сообщил о смерти четырех человек за сутки от коронавирусной инфекции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За прошедшие сутки в Томской области без учета Северска официально зафиксировали 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным сайта стопкоронавирус.рф, четыре человека умерли. 


За все время пандемии в регионе заболели 28 599 человек. Выздоровели за все время 25 839, за последние сутки — 114 пациентов. Отметим, в статистику Томской области не включаются данные по Северску. Как следует из статистики Межрегионального управления № 81 ФМБА России, в ЗАТО, по данным на 28 января, подтверждено около семи тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели шесть с половиной тысяч человек.


Также федеральный оперштаб сообщил о смерти четырех жителей Томской области от коронавируса. Подробностей о причинах летального исхода не сообщается.


Отметим, в официальную статистику смертей от COVID-19 входят те случаи, когда причиной смерти пациента становится исключительно коронавирусная инфекция, а не обострившиеся на ее фоне сопутствующие заболевания. По этой статистике в Томской области скончался от COVID-19 за все время пандемии 271 человек.

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