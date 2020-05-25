Добрые новости
25 мая,
2020
Новости

Оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса в Томской области

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. В целом, число умерших в регионе от COVID-19 достигло десяти человек.


«В анамнезе умершего пациента была сосудистая патология и онкология. Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии», — прокомментировал замгубернатора по Томской области Иван Деев.


Сегодня лечение в стационарах проходят 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.


В целом, в Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом: 358 на лечении (191 в стационарах, 167 на самоизоляции), 168 выздоровели, 10 умерли.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.