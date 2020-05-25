Оперштаб сообщил о новой смерти от коронавируса в Томской области

Еще один пациент, у которого ранее диагностировали коронавирус, скончался в Томской области. В целом, число умерших в регионе от COVID-19 достигло десяти человек.





«В анамнезе умершего пациента была сосудистая патология и онкология. Смерть наступила от осложнения одного из этих заболеваний, усугубившегося коронавирусной инфекцией и развитием двусторонней полисегментарной интерестициальной пневмонии», — прокомментировал замгубернатора по Томской области Иван Деев.







Сегодня лечение в стационарах проходят 191 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке находятся 20 человек: восемь на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной, девять пациентов – на масочной подаче кислорода.







В целом, в Томской области зарегистрировано 536 случаев заболевания коронавирусом: 358 на лечении (191 в стационарах, 167 на самоизоляции), 168 выздоровели, 10 умерли.

