Оперштаб: от ковида в Томской области скончались 440 человек

Еще четыре человека скончались от ковида в Томской области.





«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет и ожирение, у одного пациента было онкологическое заболевание. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.





Общее число умерших пациентов от коронавируса, по официальным данным, в регионе составляет 440 человек. Выписали 31824 пациентов (плюс семь за сутки). Заболели с начала пандемии 32940 человек. За сутки в регионе диагностировали 27 новых случаев.