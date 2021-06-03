Оперштаб: от ковида в Томской области скончались 440 человек

Еще четыре человека скончались от ковида в Томской области.
«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет и ожирение, у одного пациента было онкологическое заболевание. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — сообщает облздрав.
Общее число умерших пациентов от коронавируса, по официальным данным, в регионе составляет 440 человек. Выписали 31824 пациентов (плюс семь за сутки). Заболели с начала пандемии 32940 человек. За сутки в регионе диагностировали 27 новых случаев.
Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 2 июня на территории Северска выявлено 7726 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7544 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 50 пациентов, 33 пациента получают лечение амбулаторно.
Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
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