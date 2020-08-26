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26 августа,
2020
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Оперштаб: концерт Валерия Гергиева не относится к массовым мероприятиям

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

Концерт Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра на набережной Ушайки не является массовым мероприятием, объяснили ТВ2 в оперативном штабе по Томской области. Концерт пройдет 27 августа, хотя массовые мероприятия в регионе запрещены до 31 августа. 

Оперштаб: концерт Валерия Гергиева не относится к массовым мероприятиям

Массовые развлекательные мероприятия запрещены, но концерт Валерия Гергиева к ним не относится, — объяснили ТВ2 в оперштабе. — Музыканты выступят для всех, кто в этот момент будет гулять по набережной. Это можно сравнить с другими активностями, которые сейчас проводят, например, на набережной Томи.

Выступление артистов пройдет 27 августа в рамках Пасхального фестиваля. Концерт маэстро Валерий Гергиев и музыканты Мариинского театра посвящают врачам, которые борются с коронавирусной инфекцией.


Для Томска это будет первый офлайн-концерт после нескольких месяцев ограничений, связанных с пандемией. Специально для этого случая на открытой площадке набережной Ушайки будет построена сцена. Выступление оркестра будет сопровождаться видеотрансляцией на сайте Томской областной филармонии, а также на светодиодных экранах, установленных здесь же, на новой Набережной.


«Концерт пройдет с соблюдением всех санитарных норм: рассадка на места будет проводиться в шахматном порядке через ряд, с дистанцией 1,5 метра. Томичей просят соблюдать социальную дистанцию и вне зрительских мест», – сообщают в обладминистрации.


Начнется концерт в 17:00.


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