Оперштаб: 43 медработника заразились коронавирусом в Томской области

С 30 марта в Томской области COVID-19 подтвердили у 43 медицинских работников, сообщает оперштаб.

​Как сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников всех учреждений здравоохранения, имеющих риски заражения коронавирусом на рабочих местах, проводится с 30 марта. Медиков, работающих с COVID-19, еженедельно тестируют на коронавирус. В регионе уже провели около 5700 тестов у медиков.





Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).





Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.





Так, в томском областном онкологическом диспансере отменили прием у врачей, которые работают по совместительству. Так как на основном месте работы выявили случаи инфицирования СOVID-19 в медицинском учреждении по основному месту работы врача.





«В такой ситуации сотрудники контакт-центра предложат запись на прием в другое время, к другому специалисту. При отсутствии фактической возможности консультации узкого специалиста, например, ЛОР- онколога, квалифицированный прием проведет врач онколог-хирург»,— пояснили в онкодиспансере.





Эпидемиологи установили два крупных профессиональных очага распространения коронавирусной инфекции. В большинстве медицинских учреждений очагов нет, есть единичные случаи заболевания медработников. При диагностировании инфекции сотрудники, контактные с заболевшим, отправляются на 14-дневный карантин.





«Контрольные результаты ПЦР-тестов контактных с заболевшими коллегами в СибГМУ отрицательные. Этот очаг заражения ликвидирован», — уточнил вице-губернатор, отметив, что пока рано говорить о купировании очага инфекции в одной из клиник томских НИИ.