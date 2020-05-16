Оперштаб: 43 медработника заразились коронавирусом в Томской области
С 30 марта в Томской области COVID-19 подтвердили у 43 медицинских работников, сообщает оперштаб.
Как сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников всех учреждений здравоохранения, имеющих риски заражения коронавирусом на рабочих местах, проводится с 30 марта. Медиков, работающих с COVID-19, еженедельно тестируют на коронавирус. В регионе уже провели около 5700 тестов у медиков.
Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через пациентов и коллег).
Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.
Так, в томском областном онкологическом диспансере отменили прием у врачей, которые работают по совместительству. Так как на основном месте работы выявили случаи инфицирования СOVID-19 в медицинском учреждении по основному месту работы врача.
«В такой ситуации сотрудники контакт-центра предложат запись на прием в другое время, к другому специалисту. При отсутствии фактической возможности консультации узкого специалиста, например, ЛОР- онколога, квалифицированный прием проведет врач онколог-хирург»,— пояснили в онкодиспансере.
Эпидемиологи установили два крупных профессиональных очага распространения коронавирусной инфекции. В большинстве медицинских учреждений очагов нет, есть единичные случаи заболевания медработников. При диагностировании инфекции сотрудники, контактные с заболевшим, отправляются на 14-дневный карантин.
«Контрольные результаты ПЦР-тестов контактных с заболевшими коллегами в СибГМУ отрицательные. Этот очаг заражения ликвидирован», — уточнил вице-губернатор, отметив, что пока рано говорить о купировании очага инфекции в одной из клиник томских НИИ.
Ранее ТВ2 стало известно, при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ. Клиники никто на карантин не закрывал, и они в штатном режиме продолжали работать до майских праздников. Когда 1 мая пришли сразу несколько положительных тестов на коронавирус, медики забеспокоились и решили рассказать ТВ2 о ситуации в клиниках. До самого последнего момента они ходили на работу и общались друг с другом. Сейчас хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник закрыты на карантин, часть медперсонала сумела оформить больничные листы, некоторым сотрудникам предложили взять отпуск без содержания.
Напомним, 15 мая в Томской области подтвердили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровели.
Всего в Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 241 на лечении, 84 выздоровели, четверо умерли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Марлевые маски — плохая защита»: при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ
ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?