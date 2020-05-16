Добрые новости
16 мая,
2020
2
фото
Новости

Оперштаб: 43 медработника заразились коронавирусом в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

С 30 марта в Томской области COVID-19 подтвердили у 43 медицинских работников, сообщает оперштаб. 

Оперштаб: 43 медработника заразились коронавирусом в Томской области

​Как сообщил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев, тестирование на коронавирусную инфекцию сотрудников всех учреждений здравоохранения, имеющих риски заражения коронавирусом на рабочих местах, проводится с 30 марта. Медиков, работающих с COVID-19, еженедельно тестируют на коронавирус. В регионе уже провели около 5700 тестов у медиков.


Причины их заражения как бытовые (контакты с заболевшими ранее родственниками или близкими знакомыми), так и профессиональные (через  пациентов и коллег).


Сообщается, что там, где устанавливаются «профессиональные» очаги, отделения в медицинских организациях закрываются на карантин, проводится их дезинфекция, в течение 14 дней медицинский персонал находится на изоляции.


Так, в томском областном онкологическом диспансере отменили прием у врачей, которые работают по совместительству. Так как на основном месте работы выявили случаи инфицирования СOVID-19 в медицинском учреждении по основному месту работы врача.


«В такой ситуации сотрудники контакт-центра предложат запись на прием в другое время, к другому специалисту. При отсутствии фактической возможности консультации узкого специалиста, например, ЛОР- онколога, квалифицированный прием проведет врач онколог-хирург»,— пояснили в онкодиспансере.


Эпидемиологи установили два крупных профессиональных очага распространения коронавирусной инфекции. В большинстве медицинских учреждений очагов нет, есть единичные случаи заболевания медработников. При диагностировании инфекции сотрудники, контактные с заболевшим, отправляются на 14-дневный карантин.


«Контрольные результаты ПЦР-тестов контактных с заболевшими коллегами в СибГМУ отрицательные. Этот очаг заражения ликвидирован», — уточнил вице-губернатор, отметив, что пока рано говорить о купировании очага инфекции в одной из клиник томских НИИ. 

Оперштаб: 43 медработника заразились коронавирусом в Томской области

Ранее ТВ2 стало известно, при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ. Клиники никто на карантин не закрывал, и они в штатном режиме продолжали работать до майских праздников. Когда 1 мая пришли сразу несколько положительных тестов на коронавирус, медики забеспокоились и решили рассказать ТВ2 о ситуации в клиниках. До самого последнего момента они ходили на работу и общались друг с другом. Сейчас хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник закрыты на карантин, часть медперсонала сумела оформить больничные листы, некоторым сотрудникам предложили взять отпуск без содержания.

Напомним, 15 мая в Томской области подтвердили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровели.


Всего в Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 241 на лечении, 84 выздоровели, четверо умерли. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 


«Марлевые маски — плохая защита»: при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ


ПОДДЕРЖИ ТВ2. Мы пишем о том, что важно

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.