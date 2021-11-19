«Опережающими темпами»: Путин предложил проиндексировать МРОТ и прожиточный минимум на тысячу рублей

Президент России Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум «опережающими темпами по сравнению с инфляцией» — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании по социальным вопросам.

«В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы», — заявил Путин.

Он предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, до 12 654 рублей. «Это на одну тысячу рублей больше, чем сегодня», — подчеркнул Путин и добавил, что на размер прожиточного минимума опираются многие социальные пособия и доплаты к пенсиям.

На 8,6% он также предложил увеличить и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) (то есть, до 13 890 рублей_. «В абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей», — пояснил президент.



Путин поручил своей администрации подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Он пообещал в ближайшие дни внести их в Госдуму и попросил депутатов поддержать их.



Повышение прожиточного минимума в 2022 году затронет 16 миллионов россиян, а увеличение МРОТ — трех миллионов россиян