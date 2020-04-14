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14 апреля,
2020
Новости

Операторы предупредили россиян о росте цен на мобильную связь

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Телекоммуникационные компании предупредили россиян о более высоком, чем ожидалось, росте цен на мобильную связь по итогам 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных TelecomDaily топ-менеджеров компаний.

В конце 2019 года операторы предполагали, что рост тарифов составит 10 процентов. Однако теперь, по мнению 38 процентов респондентов, тарифы подорожают на 15 процентов. Еще 24 процента считают, что цены взлетят на 24 процента. Только 13 процентов опрошенных топ-менеджеров полагают, что цены останутся на прежнем уровне.


Причиной роста цен станут ухудшение экономической ситуации в стране на фоне коронавируса, падение платежеспособности населения, рост курсов валют и арендных платежей. Положение операторов значительно подорвала потеря части клиентов из сегмента компаний малого и среднего бизнеса — выручка провайдеров здесь сократилась на треть и более.


Кроме того, на показатели компаний влияет и рост трафика в сегменте домашнего интернета, который за последние недели составил 30-50 процентов. Из-за повышения спроса на фоне самоизоляции операторы вынуждены увеличивать расходы на модернизацию сетей в связи с изменением курса рубля и задержками в поставках оборудования из Китая.

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