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Оператор Tele2 улучшил мобильный интернет в Колпашевском районе

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Мобильный оператор Tele2 улучшил качество связи и повысил скорость 4G-интернета в Колпашевском районе, где проживают 37 тысяч человек.

«Мы продолжаем точечно улучшать покрытие в регионе. На фоне постоянно растущего трафика запускаем новые вышки не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах. Только с начала этого года мы построили 20 объектов связи в малых городах, селах и деревнях. Наша цель – сделать так, чтобы хорошая связь была доступна всем томичам», — комментирует технический директор филиала Tele2 в Томской области Игорь Марков.

В частности, за последний год технические специалисты компании почти в два раза увеличили количество вышек в районе. В городе Колпашево связь стала лучше на улицах Победы, Мира, Пушкина, Льва Толстого, Островского, Ленинградская, Панова и Лермонтова. Строительство новых вышек обеспечило связь и мобильный 4G-интернет на дороге Колпашево – Тогур.

Также оператор установил дополнительные вышки сотовой связи в селе Тогур, входящем в Колпашевское городское поселение. В результате качество голосовой связи и скорость мобильного интернета стали выше на улицах Советская, Сибирская, Гагарина, Титова и в микрорайоне Рейд.

За год потребление мобильного интернета в Колпашевском районе выросло на 50%. Скорость загрузки данных при этом увеличилась на 15%. Такое соотношение стало возможным благодаря опережающим рост трафика темпам строительства сети.

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