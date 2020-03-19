Оперативный штаб рассказал подробности о первой пациентке с коронавирусом в Новосибирске

Еще в полдень 18 марта новосибирский минздрав заявлял , что случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Однако уже в 20:10 часов оперативный штаб по противодействию распространению вируса официально объявил о первой пациентке с COVID-19.

Новосибирский штаб по противодействию распространению коронавируса рассказал подробности о первой пациентке с инфекцией в регионе. Сообщается, что заболевшая женщина прилетела из Франции.

Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта, — говорится в сообщении штаба. — Симптомы: першение в горле и температура 37,3, — цитирует "Тайга.Инфо" сообщение штаба . — 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в „Толмачёво“ утром 15 марта. Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное.

В больнице у пациентки взяли анализы на коронавирусную инфекцию. По данным оперативного штаба, с родственниками и знакомыми женщина не контактировала.





Уже в 22:45 часов того же дня замгубернатора Сергей Нелюбов объявил, что сотрудники Роспотребнадзора ищут пассажиров самолета, летевших одним рейсом с заболевшей. За ними установят медицинское наблюдение, отправят домой на самоизоляцию и сделают тесты на коронавирус. Пассажиров рейса с признаками ОРВИ планируют поместить в инфекционную больницу.





Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.





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