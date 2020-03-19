Добрые новости
19 марта,
2020
1
фото
Новости

Оперативный штаб рассказал подробности о первой пациентке с коронавирусом в Новосибирске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Новосибирский штаб по противодействию распространению коронавируса рассказал подробности о первой пациентке с инфекцией в регионе. Сообщается, что заболевшая женщина прилетела из Франции.

Еще в полдень 18 марта новосибирский минздрав заявлял, что случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Однако уже в 20:10 часов оперативный штаб по противодействию распространению вируса официально объявил о первой пациентке с COVID-19.

Оперативный штаб рассказал подробности о первой пациентке с коронавирусом в Новосибирске

Пациентка находилась в Париже с 3 по 11 марта, почувствовала себя плохо 11 марта, — говорится в сообщении штаба. — Симптомы: першение в горле и температура 37,3, — цитирует "Тайга.Инфо" сообщение штаба. — 14 марта прилетела из Франции в Шереметьево, оттуда рейсом Аэрофлота прибыла в „Толмачёво“ утром 15 марта. Сразу из аэропорта была госпитализирована в инфекционную больницу. В настоящий момент состояние пациентки удовлетворительное.

В больнице у пациентки взяли анализы на коронавирусную инфекцию. По данным оперативного штаба, с родственниками и знакомыми женщина не контактировала.

Уже в 22:45 часов того же дня замгубернатора Сергей Нелюбов объявил, что сотрудники Роспотребнадзора ищут пассажиров самолета, летевших одним рейсом с заболевшей. За ними установят медицинское наблюдение, отправят домой на самоизоляцию и сделают тесты на коронавирус. Пассажиров рейса с признаками ОРВИ планируют поместить в инфекционную больницу. 


Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.

Читайте также:


Томск: как у нас проходит проверка на коронавирус


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь

Мы рассказываем о том, что важно. ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.