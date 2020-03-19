Оперативный штаб рассказал подробности о первой пациентке с коронавирусом в Новосибирске

Новосибирский штаб по противодействию распространению коронавируса рассказал подробности о первой пациентке с инфекцией в регионе. Сообщается, что заболевшая женщина прилетела из Франции.
Еще в полдень 18 марта новосибирский минздрав заявлял, что случаев заражения коронавирусом в регионе нет. Однако уже в 20:10 часов оперативный штаб по противодействию распространению вируса официально объявил о первой пациентке с COVID-19.
В больнице у пациентки взяли анализы на коронавирусную инфекцию. По данным оперативного штаба, с родственниками и знакомыми женщина не контактировала.
Уже в 22:45 часов того же дня замгубернатора Сергей Нелюбов объявил, что сотрудники Роспотребнадзора ищут пассажиров самолета, летевших одним рейсом с заболевшей. За ними установят медицинское наблюдение, отправят домой на самоизоляцию и сделают тесты на коронавирус. Пассажиров рейса с признаками ОРВИ планируют поместить в инфекционную больницу.
Напомним, первый случай коронавируса в Томской области зарегистрировали 18 марта. По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который возглавил оперативный штаб, коронавируc привезла из Италии томичка, которая ездила транзитом на выставку собак.
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