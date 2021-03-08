Добрые новости
08 марта,
2021
1
фото
Новости

Оперативное предупреждение объявили в Томской области на 9 марта

ТВ2
ТВ2
27 минут назад

Ночью 9 марта в Томской области сохранится метель и порывистый ветер. Управление МЧС по региону объявило оперативное предупреждение второй раз за сутки.

Оперативное предупреждение объявили в Томской области на 9 марта

Ранее спасатели предупреждали о мокром снеге, метелях, снежных заносах и порывистом ветре 8 марта. «Ночью 9 марта по области сохраняется снег, по востоку сильный, гололедно-изморозевые явления, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 18-23 м/с, — вновь предупреждает МЧС. — На дорогах снежные заносы».


Спасатели предупреждают о повышенном риске возникновения ЧС и рекомендуют соблюдать меры предосторожности: пережидать сильные порывы ветра в помещениях, остерегаться шатких конструкций и соблюдать правила дорожного движения.


По данным регионального гидрометцентра, днем 9 марта в Томске и ожидается от -4 до -6 °С, ночью — от -10 до -12°С.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.