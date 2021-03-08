Оперативное предупреждение объявили в Томской области на 9 марта

Ночью 9 марта в Томской области сохранится метель и порывистый ветер. Управление МЧС по региону объявило оперативное предупреждение второй раз за сутки.

Ранее спасатели предупреждали о мокром снеге, метелях, снежных заносах и порывистом ветре 8 марта. «Ночью 9 марта по области сохраняется снег, по востоку сильный, гололедно-изморозевые явления, ухудшение видимости, метель, усиление ветра с порывами 18-23 м/с, — вновь предупреждает МЧС. — На дорогах снежные заносы».





Спасатели предупреждают о повышенном риске возникновения ЧС и рекомендуют соблюдать меры предосторожности: пережидать сильные порывы ветра в помещениях, остерегаться шатких конструкций и соблюдать правила дорожного движения.





По данным регионального гидрометцентра, днем 9 марта в Томске и ожидается от -4 до -6 °С, ночью — от -10 до -12°С.



ПОДДЕРЖИ ТВ2

