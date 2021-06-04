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04 июня,
2021
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Оперативное предупреждение объявили в Томской области из-за возможных заморозков

ТВ2
ТВ2
20 минут назад

Томский гидрометцентр прогнозирует 5 июня заморозки до -2 градусов по северу Томской области. В связи с прогнозов объявлено оперативное предупреждение.

Оперативное предупреждение объявили в Томской области из-за возможных заморозков

Заморозки, по прогнозу, возможны ночью в субботу при прояснениях. По Томской области синоптики обещают 5 июня ночью и днем облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди местами, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью по региону ожидается +2 - +7 градусов, в некоторых районах до +12 градусов. Днем +11 - +16 градусов, местами +17 - +22.


В Томске заморозков не ожидаю. Ночная температура, по прогнозам синоптиков, будет в районе +7 - +9 градусов, днем +14 - +16 градусов.

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