Оперативное предупреждение объявили в Томской области из-за возможных заморозков

Томский гидрометцентр прогнозирует 5 июня заморозки до -2 градусов по северу Томской области. В связи с прогнозов объявлено оперативное предупреждение.

Заморозки, по прогнозу, возможны ночью в субботу при прояснениях. По Томской области синоптики обещают 5 июня ночью и днем облачную погоду с прояснениями, кратковременные дожди местами, северо-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью по региону ожидается +2 - +7 градусов, в некоторых районах до +12 градусов. Днем +11 - +16 градусов, местами +17 - +22.





В Томске заморозков не ожидаю. Ночная температура, по прогнозам синоптиков, будет в районе +7 - +9 градусов, днем +14 - +16 градусов.