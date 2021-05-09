Онлайн-шествие Бессмертного полка началось в России

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Онлайн-шествие Бессмертного полка началось в регионах России. Жители России оставили больше 50 тысяч электронных заявок. Среди них — немало томичей. Рассказываем несколько историй, вписанных в летопись Бессмертного полка.

Пережил 12 ранений

Иннокентия Чирьева призвали в конце июня 1941 года. Проходил обучение в минометной школе г. Свободный Амурской области. В начале марта 1942 года его передислоцировали в район города Ржев. В первом же бою за освобождение Ржева получил ранение. Воевал на Курско-Орловской дуге, Третьем Белорусском фронте, участвовал в освобождении Восточной Пруссии.

В 1945 году в боях за освобождение Кенигсберга получил пять тяжелых ранений. В общей сложности за годы войны пережил 12 ранений.

«Папа не любил рассказывать о войне, – пишет сын Иннокентия Чирьева Анатолий. — Нередко на мои просьбы рассказать про войну просто всхлипывал и говорил: «Не приведи Господь повторить это».

Однако Анатолий говорит, что помнит один из рассказов отца. В 1943 году в бою под Курском фриц свалил Иннокентия, выбил прикладом все передние зубы и начал душить.

«Отец потерял сознание, очнулся от того, что его тормошил сослуживец Иннокентий Новиков, уроженец станицы Тахтамыгда Амурской обл. Он прикладом автомата сбил фрица. К сожалению, Иннокентий Новиков погиб, а я не нашел его родных и не поклонился им за спасение отца», — пишет Анатолий.

Умер Иннокентий Чирьев 10 января 1997 года.

Несколько суток стояла у перевязочного стола

Ульяна Оглобина ушла на фронт 13 сентября 1942 года. Участвовала в боях под Ленинградом, на Псковском и Бетецком направлениях.

«Ульяна Ивановна быстро осваивалась с полевой обстановкой, в условиях частых передвижений. Своевременно оказывала медицинскую помощь раненым. Были периоды, когда приходилось по несколько суток стоять у перевязочного стола. В январе-феврале 1945 года полк наступал по территории Польши, форсировал р. Одер, создавая плацдарм на западном берегу. В период наибольшего поступления раненых Ульяна Ивановна осталась единственным врачом в полку. Целыми сутками оказывала помощь раненым, зачастую под артиллерийским и минометным огнем противника. Представлена к ордену Отечественной войны II степени, награждена вторым орденом Красной Звезды», — описывают ее подвиг на сайте Полка.

Всю оставшуюся жизнь он носил протез

«Конопля Давид Федорович – это мой дедушка по маминой линии», — пишет его внучка Оксана Кишенская.

Давида призвали на фронт в первые дни войны. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 30 лет. Воевал на Белорусском фронте в 501-м стрелковом полку, 78 стрелковой дивизии.

24 августа 1941 года в бою Давид Федорович был тяжело ранен в правую ногу. После этого отправлен на лечение в военный госпиталь в г. Ташкент. Ранение было очень тяжелым, поэтому раненную ногу ампутировали и всю оставшуюся жизнь он носил протез.

Лечение продолжалось долгих 8 месяцев, до апреля 1942 года. За мужество и героизм Давид Федорович был награжден медалью «За Победу над Германией».

«После выписки из госпиталя прадедушка не смог вернуться на фронт по состоянию здоровья и до конца своей жизни трудился у себя на родине в Совхозе им. Постышева. Вырастил четверых детей и очень любил своих внуков. Моя мама Лидия была четвертым ребенком в семье и родилась уже после войны, в сентябре 1945 года. Давид Федорович Конопля ушел из жизни в 69 лет, в декабре 1980 года. Мне тогда было чуть больше годика, и дедушка успел увидеть внучку только на фотографиях».