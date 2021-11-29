Онлайн-трансляция вместо круглого стола: СХК ответит на вопросы по ввозу в Северск урановых отходов из Франции

В среду, 1 декабря, в 12:00 в прямом эфире на площадке Центра управления регионом(ЦУР) состоится разговор о рециклировании ядерных материалов.
В анонсе онлайн-трансляции говорится, что гостями эфира станут: генеральный директор «Сибирского химического комбината» Сергей Котов, заместитель технического директора СХК по охране труда, ядерной и радиационной безопасности, охране окружающей среды и производственному контролю Константин Изместьев, доктор геолого-минералогических наук, профессор отделения геологии ТПУ Егор Язиков.
Ни одного эколога и ни одного «лидера мнения». Напомним, что ранее в ответ на запрос редактора сетевого издания «Милый Томск» Василия Шипилова директор департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» Дарья Озерова сообщила, что 1 декабря в Томске состоится круглый стол по теме использования регенерированного урана на территории Российской Федерации и «на мероприятие планируется пригласить представителей администрации Томской области, Томского политехнического университета, представителей экологического сообщества и других лидеров мнения».
ТВ2 решило восполнить это упущение организаторов онлайн-трансляции и приглашает томичей узнать мнение представителей Гринписа в России. 1 декабря в 19.00 в инста-эфире ТВ2 Владимир Чупров, проектный директор российского отделения Гринписа расскажет, в чем опасность ввоза из Франции переработанного урана и его хранения в Северске.
Напомним, что Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения (официально их ввоз был прекращен десять лет назад). При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.
«Росатом» утверждает, что уран из Европы переработают и извлекут из него топливо для атомных станций. Экологи считают, что проблема в том, что даже если этот уран полностью переработают, больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов. Кроме того, по данным Гринписа, Россия имеет огромное количество своего переработанного урана и зачем нам еще и французские ядерные отходы не совсем понятно.
«Спутниковые снимки показали, что бочки с регенерированным ураном хранятся на открытом воздухе без каких-либо защитных мер», — заявляет Гринпис. Снимки датируются маем текущего года.
По информации Greenpeace, первые партии с ядерными отходами из Франции поступили в Россию в январе и феврале 2021 года. Последние две поставки в Северск были в ноябре 2021 года. Об этом мы писали здесь.
В Росатоме прокомментировали факт ввоза отработанного урана из Франции в Северск