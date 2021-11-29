Онлайн-трансляция вместо круглого стола: СХК ответит на вопросы по ввозу в Северск урановых отходов из Франции

Ни одного эколога и ни одного «лидера мнения». Напомним, что ранее в ответ на запрос редактора сетевого издания «Милый Томск» Василия Шипилова директор департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» Дарья Озерова сообщила, что 1 декабря в Томске состоится круглый стол по теме использования регенерированного урана на территории Российской Федерации и «на мероприятие планируется пригласить представителей администрации Томской области, Томского политехнического университета, представителей экологического сообщества и других лидеров мнения».

ТВ2 решило восполнить это упущение организаторов онлайн-трансляции и приглашает томичей узнать мнение представителей Гринписа в России. 1 декабря в 19.00 в инста-эфире ТВ2 Владимир Чупров, проектный директор российского отделения Гринписа расскажет, в чем опасность ввоза из Франции переработанного урана и его хранения в Северске.

Напомним, что Российские законы запрещают ввозить в страну из-за рубежа ядерные отходы для хранения или захоронения (официально их ввоз был прекращен десять лет назад). При этом допускается импорт ядерных материалов для дообогащения с последующим возвратом иностранному поставщику.

«Росатом» утверждает, что уран из Европы переработают и извлекут из него топливо для атомных станций. Экологи считают, что проблема в том, что даже если этот уран полностью переработают, больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов. Кроме того, по данным Гринписа, Россия имеет огромное количество своего переработанного урана и зачем нам еще и французские ядерные отходы не совсем понятно.