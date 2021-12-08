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Онкодиспансер: проведено 142 990 консультаций и 2820 операций

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С начала года в Томском онкодиспансере прошли лечение 4181 человек, врачи выполнили 2820 операций, 698 томичей получили высокотехнологичную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

За 11 месяцев в амбулаторно-поликлиническом отделении учреждения проведено 142 990 врачебных консультаций. Выполнено почти 700 тысяч диагностических исследований.

Летом этого года Томскстат отмечал, что число детей с онкозаболеваниями за последние пять лет выросло почти на 30 %.

В 2020 году среди населения Томской области зарегистрирован 4 871 новый случай онкозаболеваний, что было на 8,9 % меньше, чем в 2019 году (5 349 случаев).

Число пациентов, состоящих на учете в онкологическом диспансере, на конец прошлого года составляло 28,7 тысячи человек.

Добавим, в Томской области показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями выше, чем по России в целом. В 2020 году уровень первичной заболеваемости в регионе был выше на 19,1%, чем по России.

 



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