ОНК: Заключенные в СИЗО жалуются на плохое освещение камер и сломанные окна

Члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Томской области проверили условия содержания осужденных в СИЗО. Ранее заключенные жаловались на сырость и плохое освещение в камерах, медицинское обслуживание и проблемы с отправкой корреспонденции. Об этом ТВ2 рассказали члены ОНК по Томской области.

Общественники посетили несколько камер СИЗО, карантинное отделение, отряд хозобслуги и побеседовали с осужденными о бытовом обеспечении, качестве питания, температурном режиме в жилых помещениях и медицинском обслуживании.





В нескольких камерах были перегоревшие лампочки или вообще отсутствовали, сырости в камерах не было. Заключенные одной из камер пожаловались, что у них полностью не закрывается окно и поэтому им приходилось ночами спать одетыми. Еще один заключенный пожаловался, что в колонии ему не выдают зимнюю одежду, поэтому на суд ему приходится ездить в легкой курточке или брать вещи у соседей по камере. Сотрудники УФСИН оперативно поменяли лампочки в камерах и выдали зимнюю одежду заключенному.







Кроме того, четверо заключенных обратились к общественникам по личным вопросам. Один из заключенных пожаловался, что его письма, жалобы и ходатайства в суд не доходят до адресата. Другой заключенный пожаловался на недостаток медицинского обслуживания в СИЗО. Однако позже выяснилось, что заключенный, имея несколько определенных диагнозов, лечится только тогда, когда попадает в тюрьму.





Все жалобы взяты на контроль общественниками и будут переданы областному уполномоченному по правам человека Елене Карташовой.