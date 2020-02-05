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05 февраля,
2020
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ОНК: Заключенные в СИЗО жалуются на плохое освещение камер и сломанные окна

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Томской области проверили условия содержания осужденных в СИЗО. Ранее заключенные жаловались на сырость и плохое освещение в камерах, медицинское обслуживание и проблемы с отправкой корреспонденции. Об этом ТВ2 рассказали члены ОНК по Томской области.

ОНК: Заключенные в СИЗО жалуются на плохое освещение камер и сломанные окна

 Общественники посетили несколько камер СИЗО, карантинное отделение, отряд хозобслуги и побеседовали с осужденными о бытовом обеспечении, качестве питания, температурном режиме в жилых помещениях и медицинском обслуживании.


В нескольких камерах были перегоревшие лампочки или вообще отсутствовали, сырости в камерах не было. Заключенные одной из камер пожаловались, что у них полностью не закрывается окно и поэтому им приходилось ночами спать одетыми. Еще один заключенный пожаловался, что в колонии ему не выдают зимнюю одежду, поэтому на суд ему приходится ездить в легкой курточке или брать вещи у соседей по камере. Сотрудники УФСИН оперативно поменяли лампочки в камерах и выдали зимнюю одежду заключенному.


Кроме того, четверо заключенных обратились к общественникам по личным вопросам. Один из заключенных пожаловался, что его письма, жалобы и ходатайства в суд не доходят до адресата. Другой заключенный пожаловался на недостаток медицинского обслуживания в СИЗО. Однако позже выяснилось, что заключенный, имея несколько определенных диагнозов, лечится только тогда, когда попадает в тюрьму.


Все жалобы взяты на контроль общественниками и будут переданы областному уполномоченному по правам человека Елене Карташовой.

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