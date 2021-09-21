Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. ОНК: заключенному с ВИЧ-статусом при переводе в другую колонию не выдали лекарства
Новости

ОНК: заключенному с ВИЧ-статусом при переводе в другую колонию не выдали лекарства

ТВ2 ТВ2

В Томской области заключенному с ВИЧ-статусом не выдали необходимых лекарств из-за отсутствия сопроводительных медицинских документов. Об этом ТВ2 рассказал руководитель томского отделения ОНК Иван Шевелев.

«Парня отправили в этап без лекарств и сопроводительных документов аж до Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле ему тоже не смогли предоставить никого лечения, потому что медкарты не было. Он вернулся в Томск в середине июля и только после разговора с нами, членами ОНК, ему назначили лечение. То есть, парень мог умереть. Его отправили в Нижний Тагил, потом вернули сюда. На этапе он был два месяца, я не знаю, зачем его туда отправляли, возможно, на суд. Подобный случай, когда медкарту заключенного не передали по этапу, был в прошлом году в Асино. Там также парня возили по этапу без лекарств», — рассказал Иван Шевелев.

Он добавил, что ОНК подали жалобу в прокуратуру, чтобы выяснить, кто виноват в этой ситуации.

«Начальник УФСИН по Томской области Виталий Щерба сказал, что караул, который перевозит осужденных и подозреваемых, не наш. И что они отдали медицинские документы, а караул либо не отдал, либо потерял. Мы ничего не знаем, караул не наш. Нужно, чтобы ведомство в Москве разбиралось, но для этого необходимо, чтобы томская прокуратура проверила все документы: отдали ли тут, в Томске, медкарту, или нет», — отметил Иван Шевелев.

Добавим, что согласно докладу томского омбудсмена Елены Карташовой, за 2020 год в Томской области возросло количество жалоб на качество оказываемой медицинской помощи в СИЗО и колониях. Так, в 2020 году заключенные жаловались 114 раз, в 2019 — 71. В ОНК также отмечают, что 80% поступивших от заключенных жалоб, на медицину.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.